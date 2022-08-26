الكويت يستهل مشواره بمواجهة الجهراء

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يستهل الكويت حامل اللقب بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الجهراء الصاعد في الساعة 06:50 مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً لقاء القادسية مع الساحل في الساعة 09:10 مساءً على ملعب الشباب.

ويتطلع الأبيض المتوج باللقب 5 مرات في السنوات الست الأخيرة إلى بداية قوية تحت قيادة مدربه القديم – الجديد الكرواتي روديون غاسانين «رادان» الذي تولى المهمة هذا الصيف خلفاً للتونسي نبيل معول. ودعم الكويت صفوفه هذا الموسم بصفقات أجنبية ومحلية عدة، فتعاقد مع العماني أرشد العلوي والعراقي شيركو كريم والمدغشقري كارلوس أندريا مع الإبقاء على المغربي المهدي برحمة والتونسي طه الخنيسي.

كما ضم نجم القادسية أحمد الظفيري ومدافع العربي محمد فريح ولاعب خيطان فواز المبيليش. ومع القوة الهجومية المتوقعة للأبيض مع وجود يوسف ناصر وفيصل زايد وإبراهيم كميل، يبدو خط الدفاع في حاجة إلى التدعيم خصوصاً بعد الاستغناء عن الأسترالي رايان ماكغوان وقلة مشاركة المخضرم حسين حاكم.

وتوج الكويت بلقب الدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية من كاظمة، لكنه في المقابل خرج من بقية البطولات، وهو أمر لم تعتد عليه جماهير الأبيض في السنوات الأخيرة التي كان فيها فريقها مسيطراً على معظم البطولات في كل موسم.

في المقابل، يبدأ الجهراء مشواره في دوري «الأضواء» بمهمة صعبة جداً أمام حامل اللقب، لكن الفريق الذي يقوده السلوفيني ساندي وقاده إلى الدرجة الممتازة بجدارة واستحقاق يبحث عن موضع قدم مع الكبار ويدرك أن اقتناص أي نقطة من «الكبار» سينفعه كثيراً في نهاية الموسم. كما أن النظام الجديد للمسابقة سيعطي كل الفرق المزيد من الدوافع من أجل عدم التفريط في أي نقطة.

ويضم الجهراء في صفوفه 5 محترفين، هم الغاني ايزاكا ابودو، والعاجي كوفي ماريوس، والبوسني اينيس سيبوفيتش (البوسنة)، والبرازيلي روجيرو يوري، والتونسي عمر زكري.

وفي المباراة الثانية، يسعى القادسية الذي يواجه الساحل إلى انطلاقة قوية من أجل العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسم مخيب احتل فيه الفريق المركز الخامس، مع استمرار رحيل النجوم عن الفريق وآخرهم أحمد الظفيري الذي انتقل إلى الكويت. ودعم الأصفر صفوفه بالمحليين: مشاري العازمي وسلمان البوص وطلال الأنصاري والحارس علي جراغ وأحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي وأحمد شبيب بالإضافة إلى نايف زويد الذي لم يسجل في قائمة الفريق بعد. وعلى صعيد المحترفين أبقى القادسية على الألباني لورانس تراشي، وأعاد الأردني عدي الصيفي، كما تعاقد مع البوركيني باتريك مالمو والعاجيين سيدريك هنري ومامادو سورو، لكن الأخير سيغيب عن مباراة اليوم بسبب خضوعه لجراحة تنظيف الغضروف.

وسيكون على الساحل الذي يقوده المدرب الوطني محمد دهيليس إيجاد الطريقة المناسبة لإيقاف خطورة القادسية المتمثلة في الجانب الهجومي بوجود المحترفين إلى جانب بدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد الرياحي.

