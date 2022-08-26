«الكرة» يحذر من التعدي على حقوق الملكية الفكرية

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أصدر اتحاد الكرة بياناً يؤكد فيه أهمية حفظ كل حقوق الملكية الفكرية للدوري الممتاز، وأهاب بالجميع احترام تلك الحقوق، محذراً من أي تعدٍ عليها، وجاء في البيان: ايماناً من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بأهمية الاعلام ودوره الفعال في التأثير في الرأي العام، وفي تهيئة جيل واع مدرك ومتحضر. ولأن الاعلام عليه دور كبير وفعال في تطوير المنظومة الرياضية الجديدة، التي يطمح الاتحاد بتعاون الجميع في تنفيذها لتكون نقطة البداية على المسار الصحيح.

وحرصاً من الاتحاد على تأصيل علاقة التعاون الهادف بين الاتحاد والإعلام، وتفعيل دور الاعلام الرياضي بأن يكون شريك نجاح في النهضة الكروية المرجوة.

يؤكد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أهمية حفظ كل حقوق الملكية الفكرية للدوري بنسخته الـ 61. ويهيب بجميع المنتسبين لمجال الاعلام الرياضي باحترام كل حقوق الملكية الفكرية للاتحاد، ويحذر من أن أي تعدٍ على أي من حقوق الاتحاد، سيتم التعامل معه بكل حسم، وفقاً للقوانين واللوائح. ويؤكد الاتحاد تقديره العميق لدور الاعلام ودعمه لرياضة كرة القدم الكويتية، فهدفنا جميعاً هو إسعاد الجماهير الرياضية الكويتية.

