«ناشئي اليد» يواجه قطر في «الآسيوية»

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يخوض منتخب كرة اليد للناشئين مواجهة مهمة اليوم امام نظيره القطري ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسوية التاسعة المؤهلة إلى بطولة العالم كرواتيا 2023، التي تستضيفها البحرين لغاية 31 أغسطس الحالي، كما يلعب اليوم في المجموعة ذاتها السعودية مع اليابان لتحديد المتصدر والوصيف وهما ضمنا تأهلهما إلى كأس العالم، والعراق مع الامارات في لقاء هامشي. ويحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط وهو الرصيد ذاته للمنتخب القطري، فيما يتصدر المنتخب السعودي والياباني برصيد 8 نقاط لكل منها، ويتذيل الترتيب منتخب الامارات والعراق دون رصيد من النقاط. ومازال الأزرق يملك الفرصة في التأهل إلى المونديال إذ ينص نظام البطولة على مواجهة ثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثالث المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى في الدور الثاني، على أن يتنافس الفائزان على المركزين الخامس والسادس، ويتأهل الخامس الى البطولة العالمية.

