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«شباب الطائرة» يلتقي أستراليا

زيد خلف
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الجمعة 26 أغسطس 2022

يلتقي منتخب الكرة الطائرة للشباب مع نظيره الأسترالي اليوم ضمن أدوار الترضية من 13 إلى 18 في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة المقامة في البحرين لغاية 29 أغسطس الحالي. وكان الأزرق أخفق في التأهل إلى دور الـ 12 بعد خسارته أمام قطر أول من أمس 2-3 ضمن منافسات المجموعة الثانية وهي الخسارة الثانية بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية.
وتأهلت منتخبات كوريا وقطر والسعودية وبنغلاديش، والبحرين، وباكستان، والعراق، وتايلند، والهند، والامارات، والصين، وإيران إلى دوري الـ 12.
وحاول «شباب الطائرة» أن يخطف بطاقة التأهل من نظيره القطري، فبعد تقدم الخصم في الشوط الاول 25-18، تمكن الأزرق من العودة بقوة إلى أجواء اللقاء وأخذ الأفضلية بالفوز في الشوطين الثالث والرابع 25-23، و25-18، لكن المنتخب القطري أعاد الامور إلى نقطة البداية بالفوز في الشوط الرابع 25-19 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل انهاه المنتخب القطري لصالحه 15-8 محققا الانتصار وخاطفا بطاقة التأهل برفقة المنتخب الكوري.


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