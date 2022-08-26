«شباب الطائرة» يلتقي أستراليا

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يلتقي منتخب الكرة الطائرة للشباب مع نظيره الأسترالي اليوم ضمن أدوار الترضية من 13 إلى 18 في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة المقامة في البحرين لغاية 29 أغسطس الحالي. وكان الأزرق أخفق في التأهل إلى دور الـ 12 بعد خسارته أمام قطر أول من أمس 2-3 ضمن منافسات المجموعة الثانية وهي الخسارة الثانية بعد الأولى أمام كوريا الجنوبية.

وتأهلت منتخبات كوريا وقطر والسعودية وبنغلاديش، والبحرين، وباكستان، والعراق، وتايلند، والهند، والامارات، والصين، وإيران إلى دوري الـ 12.

وحاول «شباب الطائرة» أن يخطف بطاقة التأهل من نظيره القطري، فبعد تقدم الخصم في الشوط الاول 25-18، تمكن الأزرق من العودة بقوة إلى أجواء اللقاء وأخذ الأفضلية بالفوز في الشوطين الثالث والرابع 25-23، و25-18، لكن المنتخب القطري أعاد الامور إلى نقطة البداية بالفوز في الشوط الرابع 25-19 ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل انهاه المنتخب القطري لصالحه 15-8 محققا الانتصار وخاطفا بطاقة التأهل برفقة المنتخب الكوري.

