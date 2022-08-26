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التربوي الرياضي إبراهيم الحرز في ذمة الله


فقدت الاسرة الرياضية المرحوم ابراهيم الحرز احد الرياضيين الذين قدموا الكثير من العطاء والجهد حيث كان قد مارس لعبة الجمباز ويعد احد ابطالها وأسهم مع زملائه في انتشارها وبعدها اصبح عضو مجلس ادارة في اتحاد اللعبة وعمل ايضا في التحكيم مكرسا خبرته الرياضية . وبالاضافة لذلك كان حكما للالعاب المائية والعاب القوى، ويعتبر من الحكام المميزين على الصعيدين المحلي والخارجي والمرحوم الحرز كان تربويا بحكم عمله وعمل موجها في التربية وما يميزه حسن الخلق والتفاني بالعمل ما جعله محبوبا من قبل الجميع. وينتمي اليىاسرة رياضية خدمت ومازالت تخدم الرياضية الكويتية من ابرزهم بطل الجمباز محمود. والقسم الرياضي يتقدم بخالص العزاء الى اسرة الفقيد ونسأل المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون.


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