الأهلي يعود للانتصارات على حساب إنبي

دوليه

عاد الأهلي لطريق الانتصارات بالدوري المصري بعد فوزه على إنبي بثنائية نظيفة في ختام الجولة الـ 32 للمسابقة. سجل للأهلي لويس ميكيسوني ومحمد محمود في الدقيقتين 71 و90 وأضاع إنبي ضربة جزاء عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 68. وجاء فوز الأهلي بعد التعادل في آخر مباراتين أمام إيسترن كومباني والإسماعيلي ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف قبل جولتين من النهاية وتجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز 13. واشتعل صراع البقاء بالدوري قبل جولتين من النهاية بعدما تساوى إيسترن كومباني مع الجونة برصيد 30 نقطة في المركزين 16 و17 بينما ضمن المقاصة الهبوط رسميا. وتقضي لوائح الدوري المصري بهبوط 3 أندية لدوري القسم الثاني بينما تصعد 3 أندية في الموسم وهي أسوان والداخلية وحرس الحدود. ويتصارع إيسترن كومباني والجونة مع المقاولون صاحب المركز 15 برصيد 32 نقطة وغزل المحلة صاحب المركز 14 برصيد 34 نقطة وإنبي الثالث عشر برصيد 35 نقطة.