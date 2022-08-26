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دوليه

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الزمالك يواجه المصري بعد حسم الدوري


يخوض الزمالك اليوم الجمعة مباراة قوية أمام مضيفه المصري البورسعيدي في الجولة الـ 33 وقبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز. وتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري الممتاز وتسلم الدرع عقب المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري وبذلك تكون مباراة اليوم تحصيل حاصل. ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 76 نقطة بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة وضمن البقاء في البطولة. ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك راحة لعدد كبير من اللاعبين الأساسيين وأبرزهم محمود الونش وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وروقا وزيزو وشيكابالا وسيف الدين الجزيري وإمام عاشور.


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