النواف: الاعتماد على الكفاءات في المرحلة المقبلة

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس كلا من: وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ،ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عماد النقيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورؤيتها الطموحة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي، إضافة الى العنصر النسائي، وتمكينهم لأخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التنمية تجسيدا لرؤية البلاد التنموية واستثمار طاقاتهم لصنع مستقبل أفضل.

حضر المقابلة رئيس ديوان سموه عبدالعزيز الدخيل.

من جانب آخر، حثّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، مسؤولي وزارة الشؤون على تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وفق القانون، مؤكدا على الموظفين ضرورة استقصاء احتياجات المراجعين وتذليل الصعاب أمامهم.

ولفت خلال جولة مفاجئة على مجمع الوزارات، إلى اهمية العمل على تذليل العراقيل والصعاب امام المواطنين، مشددا في نفس الوقت على ضرور قيام العاملين في الجهات الحكومية برصد مكامن الخلل من المراجعين بشكل مباشر والعمل على إصلاحها.

واكد ضرورة التواجد اليومي في صالات استقبال المواطنين ومتابعة العمل وتذليل أي عقبة ان وجدت، مشيرا إلى أنه ترك اشغاله وتفقد مجمع الوزارات ليتلمس هموم ومشاكلهم المواطنين.

وبدوره قال وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي، لرئيس الوزراء إن الوزارة أصدرت توجيهاتها لكل المسؤولين بعقد جميع الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي والتفرغ خلال الدوام لاستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم وذلك بناء على توجيهاتكم.

