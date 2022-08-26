النواف استقبل الناصر ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد

وطن النهار

استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من زياد فيصل المشعان سفيرا لدولة الكويت لدى دولة ليبيا، صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة، عادل عبدالكريم الأمير سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال، عماد عبدالعزيز الخراز قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الهند في مدينة مومباي، عبدالله مساعد الخرافي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية قبرص، ظاهر متعب الخرينج سفيرا لدولة الكويت لدى البوسنة والهرسك، سامي غصاب الزمانان سفيرا لدولة الكويت لدى اليابان، عادل مبارك الادغم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوبا، عبدالله تركي التركي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو، محمد ناصر الهاجري سفيرا لدولة الكويت لدى سلطنة عمان، محمد سعود المطيري قنصلا عاما لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، نايف هابس العتيبي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

حضر المقابلة رئيس ديوان سموه عبدالعزيز دخيل الدخيل ووكيل الديوان الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سموه حمد العامر.

