ضبط سرداب في السالمية يضم أدوية ومعدات طبية

وطن النهار

واصلت البلدية الحملة التي اطلقتها في جميع المحافظات على السراديب المستغلة استثماريا وتجارياً كمخازن والمخالفة للوائح والقوانين ، حيث اغلقت سرداباً كان مستخدما كمخزن للأدوية الطبية على مساحة 700 متر في منطقة السالمية، حيث عثر على كمية كبيرة من الادوية المتنوعة والمحاليل وبعض المعدات الطبية وتم اغلاقه وتم مخالفته من الجهات المعنية.

وقال رئيس فريق طوارئ بلدية حولي إبراهيم السبعان انه تم اغلاق 35 سرداباً داخل محافظة حولي و 85 على مستوى المحافظات الـ 6 ونقوم يوميا وعلى مدار 24 ساعة على رصد جميع المخالفات. في السراديب غير المخصصة للتخزين، رصدنا سرداباً مخصصاً للأدوية وهذه اول مرة وقبلها نرصد سراديب مخصصة للمواد الغذائية والاستهلاكية ونشكر جميع الاخوة بالحملة المبذولة على الجهود، وحملتنا مستمرة الى ما نهاية حتى نقوم باغلاق السردايب المخالفة بجميع المحافظات.

بدوره قال رئيس قسم المخالفات العقيد حسين خورشيد من الإدارة العامة للاطفاء محافظة حولي: تم اغلاق المخزن الذي لا يوجد له ترخيص وان جميع السراديب في الأماكن الاستثمارية مخالفة ولا يعطى لها ترخيص حيث انه تم ضبط معدات طبية وادوية خطرة معرضة أرواح المواطنين والمقيمين الى الخطر وان جميع المعدات الموجودة فيه هي معدات طبية كيمائية وهي موجودة بين السكان، وعن الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة للإطفاء سيتم اغلاقه ورفع كتاب الى الوكيل وتحويله الى الجهات القضائية حتى يصدر فيها حكم بالرأي القانوني من قبل القضاء ويناشد أصحاب المجمعات الاستثمارية ان يتم إزالة جميع المخالفات في السراديب والاسطح في جميع محافظات الكويت.

من جهته قال ممثل إدارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة الدكتور خالد العلي اختصاصي اول صيدلة تم اغلاق هذا السرداب المخالف وتخزين موادها وبالتعاون مع الاخوة بلدية الكويت والاطفاء انه تم اغلاقه نهائيا لمخالفة لجميع اشتراطات الوزارة حيث وجدنا بداخله ادوية عديدة ومعدات طبية وبعضها تشكل خطراً على البشر عند باندلع حريق او ما شابه، وان وزارة الصحة تقوم بإعطاء الشركات التراخيص اللازمة حسب الاشتراطات التي تتبعها الوزارة عند مراجعتهم لها وانا أقول على الجميع ان يبادر بإغلاق السراديب قبل ان نقوم بإغلاقها وعليهم التعاون من الفريق المشكل مع قبل البلدية.

