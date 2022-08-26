مركز صباح الأحمد للقلب غيّر الأورطي لمسن فوق الـ 100

وطن النهار

في إنجاز طبي غير مسبوق بالكويت ووسط اجراءات طبية دقيقة نجح فريق طبي في مركز صباح الأحمد للقلب يضم استشاري القلب الدكتور نادر عيسى العسعوسي واختصاصي أول قلب الدكتور أحمد سعيد طه في إجراء عملية تبديل صمام أورطي TAVI عن طريق القسطرة لمريض يبلغ من العمر 101 سنة.

ويعتبر ما حدث إنجازاً غير مسبوق ليس من حيث درجة تعقيد العملية أو عمر المريض المتقدم، ولكن لإجراء تبديل الصمام من دون استخدام صبغة للحفاظ على وظائف الكلى، وهو ما يمثل أيضا اجراء طبيا غير مسبوق، حيث يتم في مثل هذه الحالات استخدام الصبغة لتسهيل إجراء عملية تبديل الصمام التي زاد من درجة صعوبتها و تعقيدها معاناة المريض من ضيق شديد بالصمام الأورطي وفشل عضلة القلب وقصور مزمن بشرايين القلب ووظائف الكلى، وتمدد بالشريان الأبهر في منطقة البطن.

وقد استغرقت العملية نحو ساعة وسط إجراءات طبية دقيقة بالنظر لظروف الحالة وتحدياتها البالغة التعقيد؛ حيث بذل فيها الفريق الطبي جهوداً تستحق التقدير وجديرة الثناء، وقد تماثل المريض للشفاء وأصبح بحالة جيدة مستقرة.

