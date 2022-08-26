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تأخير دوام طلبة المتوسطة والثانوية إلى ما بعد الانتخابات


اعتمدت وزارة التربية التقويم الدراسي للعام 2023/2022، لجميع المراحل التعليمية. وسيبدأ دوام العام الدراسي للعاملين في مرحلة رياض الاطفال والتواجيه يوم 11 سبتمبر المقبل بينما يباشر العاملون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دوامهم يوم 13 منه اما الادارات المدرسية للمرحلة الثانوية فسيبدأون عملهم 18 سبتمبر. وحدّد التقويم دوام متعلمي رياض الأطفال والابتدائي يوم 25 سبتمبر بينما طلبة المرحلتين المتوسط والثانوي سيكون بعد انتخابات مجلس الامة وبالتحديد يوم الاحد 2 اكتوبر المقبل. اما اجازة نصف العام الدراسي فستبدأ يوم 22 يناير من العام المقبل وتنتهي في 2 فبراير. وتبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة المتوسطة والعاشر والحادي عشر في 28 مايو المقبل بينما ستنطلق اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة في 11 يونيو المقبل.


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