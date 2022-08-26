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وطن النهار

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مقتل تاجري مخدرات بعد تبادل نار مع خفر السواحل


تمكن رجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع رجال خفر السواحل من احباط محاولة ادخال 80 كيلو غراما من مادة الحشيش والشبو مخبأة في طراد، وذلك بعد تبادل لاطلاق النار حيث تم القبض على أحد المهربين بينما توفي اثنان واصيب ثالث. وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل قارب، وبعد التأكد من صحة المعلومات تمت عملية الضبط. وبتفتيش القارب عثر بداخله على مواد مخدرة، وبمواجهة الناجي الذي تم القبض عليه بالتحريات اقر بصحتها، وعرض المتهمون والمضبوطات على نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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