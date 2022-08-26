«الإدارية» أيدت شطب الداهوم ورفضت 51 طعناً

وطن النهار

قضت دوائر الطعون الانتخابية في المحكمة الادارية برفض طعن النائب السابق بدر الداهوم بطلب اعادة قيده الانتخابي وايدت قرار وزارة الداخلية بشطبه، فيما قضت برفض وعدم قبول 51 طعنا. وكان معظم الطاعنين قد اقاموا طعونهم امام المحكمة بطلب ابقاء اسمائهم على الجداول الانتخابية القديمة وذلك على سند من القول بان لجنة الانتخابات ادرجت اسماءهم في جداول الناخبين وفق الدائرة المحددة لهم بعد صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022.

وبشأن الحكم في طعن بدر الداهوم فقد اوضحت المحكمة ان هذا الرفض يأتي التزاما بحجية المحكمة الدستورية التي منعته من الانتخاب والترشح.

وقالت المحكمة في حيثيات احد احكامها الصادرة يوم امس بشأن «طلب اعادة قيد اسمه في جدول الانتخابات بناء على الجدول السابق»، ان مهمة هذه المحكمة بالنسبة الى الطعون الانتخابية على جداول الناخبين انما تحكمها التشريعات المنظمة لهذا الشأن، والى احكام هذه التشريعات وعلى الوجه الصحيح لتفسيرها، يكون مرد الأمر بلا افراط او تفريط، ودون توسعة او انتقاص او تضييق.

واضافت المحكمة ان المشرع وضع الضمانات من الاجراءات والضوابط اللازمة لحماية وسلامة الجداول الانتخابية التي تبنى عليها العملية الانتخابية وصحتها ومنع اضطرابها، وأفسح المجال لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص به، اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير حق ولكل ذي شأن ولكل ناخب مقيد بجدول انتخاب الدائرة الطعن في مسائل القيد وفقا لاجراءات محددة ومواعيد معينة كما ورد بالنصوص سالفة البيان، وتعتبر احكام المرسوم رقم 5 لسنة 2022 انتقالية تنتهي باجراءات اول انتخابات بعد نفاذه، ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا المرسوم بقانون. واكدت المحكمة ان مراد الطاعن من طعنه وعلى ما افصحت عنه الأوراق هو طلب اعادة قيد اسمه في جدول الانتخابات بناء على الجدول السابق على صدور المرسوم المشار اليه وعدم الاعتداد بالعنوان المدون والثابت بالبطاقة المدنية، واذ اعترض على ادراج اسمه بالجدول الخاص بالقيود الانتخابية بالدائرة الأولى امام ادارة شؤون الانتخابات وفق المواعيد والاجراءات المنظمة بموجب المرسوم المشار اليه، واذ انتهت جهة الادارة الى رفض طلب الطاعن وأفصحت عن اسبابها لمخالفته ما جاء بالمرسوم سابق الذكر، ومن ثم قام الطاعن وطعن على قرار جهة الادارة امام مخفر الشرطة المخلص وفق الطعن المبين بالأوراق.

وبينت المحكمة انها طالعت المستندات المرفقة بالملف والمقدمة امامها بجلساتها، وتحديدا صورة البطاقة المدنية للطاعن ثبت فيها ان موطنه في منطقة مشرف، وكان الثابت من مناظرة المحكمة لجدول الانتخابات رقم 13 الخاص بمنطقة مشرف عن الدائرة الأولى والمنشور بجريدة الكويت اليوم ملحق 2 العدد 1596 السنة الثالثة والستون قيد اسم الطاعن بالجدول سابق الذكر، وعملا بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 ان موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.

واشارت المحكمة الى ان الطاعن قد مثل بوكيل عنه في الطعن الماثل ولم يبد دفاع او مستندات من شأنه ان يغير وجه رأي المحكمة في الدعوى او ما يفيد استحالة اقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة او ظروف طارئة، ولا ينال من ذلك نعي الطاعن بتحصين الجداول الانتخابية السابقة كون ان المادة 8 مكرر «أ» من ذات المرسوم سابق الذكر قد نصت صراحة على ان تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد اسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في المادة 7 مكرر من هذا القانون والمرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعليه فان المحكمة تستظهر من ان قرار جهة الادارة قد قام على سبب صحيح موافق لغاية وهدف المرسوم بقانون المشار اليه، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه.

جرائم مخلة بالشرف

وبشأن احد الطعون منع احد الاشخاص من التقييد في جدول الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الأمة لادانته بجرائم مخلة بالشرف او الأمانة، قالت المحكمة ان حق الطعن على الجدول لم يعد متوافرا كما هو سابقا وفق القواعد العامة وانما فقط مكفول لذات الشخص عن نفسه في الجدول المقيد به.

واضافت ان مراد الطاعن من طعنه وعلى ما افصحت عنه الأوراق هو ان تمتنع جهة الادارة من قيد احد الاشخاص في جدول الناخبين لانتخابات اعضاء مجلس الأمة لادانته بجرائم مخلة بالشرف او الأمانة لغاية منعه من الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الامة المزمع اقامتها.

وبينت ان اوراق الطعن قد خلت من بيان حالة قيد سابق الذكر في الجداول الانتخابية من قبل جهة الادارة من عدمه، فضلا على صدور حكم قضائي نهائي وبات في الطعن بالتمييز والقاضي اولا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه ثانيا: وفي موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بالغاء القرار الوزاري باستبعاد المستأنف من الترشح لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 5/12/2020 وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على عدم صدور حكم بات في جرائم مخلة بالشرف او بالأمانة ورد اعتباره في بعض منها وأخرى مطعون على الحكم الصادر فيها ولم يصبح القضاء باتا بما لا يكون لأي منها اثرا في استبعاد سابق الذكر من كشوف الناخبين، واذ لم يطرأ اي جديد يستدعي استبعاد سابق الذكر من كشوف الناخبين، ومن ثم فانه يضحى لزوم ذلك واقعا وقانونا انه لم يعد للطاعن صفة ومصلحة جدية في طعنه، وبالتالي فان المحكمة تقضي بعدم قبول الطعن وعلى النحو الوارد في المنطوق.

التلاعب في القيود

من جانبه حضر محامي الدولة وأكد ان ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية قد اجرت تعديل على جدول الانتخابات التزاما لادارة المشرع بجعل الموطن الانتخابي العنوان الوارد في البطاقة المدنية وذلك حسب الكشوف الواردة اليها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والذي ثبت منها بان الطاعنين لهم عناوين ثابتة ومعلومة في بيانات المعلومات المدنية، وعلى هذا الاساس تم ادراج اسمائهم بكشوف الناخبين وفقا للدائرة المحددة التي يمارسون بها حقوقهم السياسية، وبما يكون قرار الجهة الادارية قائما على اساس صحيح ومن الواقع والقانون، وطالب دفاع الحكومة برفض الطعون.

وأضافت بأن المشرع الزم كل فرد مقيم في البلاد بأن يكون لديه عنوان معلوم ومسجل في هيئة المعلومات المدنية، وأن الغاية من هذا الأمر وفقا لما بينته المذكرة الايضاحية للقانون بأن يكون المجلس النيابي معبر بشفافية تامة عن ارادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بارادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن ارادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة في الدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا في المادة «4» من القانون التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق.

وأشارت الحكومة الى انه تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب بالقيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية الى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بتسجيل نفسها بها صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة الرابعة، مبينة بأن هذا السلوك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون كما انه يعد تزييفا لارادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة .

