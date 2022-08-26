العتل: 5500 غير مؤهل اشتغلوا مهندسين في القطاع النفطي

وطن النهار

أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد العتيبي أهمية الجهود الواضحة لجمعية المهندسين في دعم العنصر الوطني، لافتا الى أن المذكرة التي وقعت بين الطرفين هي بداية انطلاقة جديدة للعمل وسعيا مشتركا لتوطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية ودعم أُطر التفاهم المشترك،وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات العملية والفنية للمنتسبين لدى الطرفين، خاصة أن المذكرة تتيح لنا التعاون لتحقيق مكاسب مشتركة والمحافظة على حقوق زملائنا في مواقع العمل المختلفة. وأضاف في تصريح صحافي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية أمس الأول ان لدى المهندسين قدرة نثق بها في التأكد من العمالة والمهندسين العاملين في القطاع النفطي من خلال الآلية الموضوعة والاختبارات التي تسهم في فلترة سوق العمل بالاضافة الى جهود أخرى في تكويت بعض الوظائف، مبينا ان غربلة سوق العمل والتأكد من أصحاب الشهادات يسهمان في رفع نسبة الكفاءة الموجودة في السوق والقطاع النفطي، مع التركيز على القطاع الوطني، بالاضافة الى ان تكون هناك خطوات تسهم في فلترة اختيار العمالة الوافدة للعمل في القطاع النفطي.

وتابع قائلا: هناك تواصل مع قيادات المؤسسة ووزير النفط لتمكين المهندسين الكويتيين لاسيما مهندسي البترول من حملة الشهادات الجامعية وحملة شهادات الدبلوم من العمل في القطاع، مشيرا الى أن التعاون مع المهندسين وتأطيره في مثل هذه المذكرة مكسب حقيقي لعمالتنا وخاصة المهنية، مضيفا أن الاتحاد سيسخر كل امكاناته لتنفيذ المذكرة والتعاون مع الجمعية بكل مايمكن للحفاظ على مكاسب العمالة الوطنية وتعزيز دورها المجتمعي والفني بمختلف مواقع العمل. وأفاد العتل ان هناك 5500 مدعي هندسة تسرب من سوق العمل بعد اكتشاف حقيقتهم، بعضهم في القطاع النفطي كان لايحمل شهادات ويعمل آخرون بمؤهل دبلوم وتم ايقافهم بالتعاون مع القوى العاملة ، موضحا ان هناك بشائر لتعيينات جديدة للمهندسين الكويتيين في القطاع النفطي جرى مناقشتها مع المسؤولين عن ذلك وسيتم الإعلان عنه قريبا.

