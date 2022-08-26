الحسينيات أحيت ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين

وطن النهار

أحيت الحسينيات ذكرى استشهاد الامام علي بن الحسين «زين العابدين» عليه السلام، حيث استذكرت سيرته العطرة ومسيرة جهاده وشهادته على جريمة قتل الحسين واهل بيته واصحابه عليهم السلام.

زين العابدين عليه السلام هو رابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولد عام 38 هـ، واستمرت إمامته 35 عاماً. وشهد العديد من الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي، ومنها واقعة كربلاء، حيث كان حاضراً فيها، ولكن بسبب مرضه لم يتمكن من المشاركة في القتال، وبعد أن سُبيت العيال على يد جيش عمر بن سعد، كان الإمام السجاد عليه السلام مع موكب السبايا ثم رجع بالسبايا من الشام إلى المدينة. ومن ألقابه عليه السلام: زين العابدين، وسيد العابدين، وذو الثفنات، والسجاد، كما اتصف بمجموعة من الصفات والملكات التي نقلها المؤرخون، مما جعل إمامته محل قبول أغلب المسلمين من الشيعة، وأهل السنة، ومما امتاز به الإمام من سمات وأخلاق يمكن الإشارة إلى الحلم، والشجاعة، والصبر، وغيرها من الفضائل الأخلاقية، كما كان يحنّ على العبيد، فلم يضرب عبداً أو أمة قط، بل كان يتملك العديد منهم ويعتقهم جميعاً في عيد الفطر، ويشتري مجموعة أخرى؛ ليعتقها هي الأخرى أيضا.

وعاصر الإمام السجاد عليه السلام قيام ثورات عدة في العالم الإسلامي منها: ثورة أهل المدينة الشهيرة بواقعة الحرة، وثورة التوابين، وثورة المختار الثقفي. ونُسب اليه العديد من الاثار والمؤلفات ومنها الصحيفة السجادية، ورسالة الحقوق، والمناجيات الخمس عشرة، وديوان منسوب اليه وومصحف بخطه.

وعاصر عليه السلام عدداً من حُكّام بني أمية، منهم: يزيد بن معاوية، ومروان بن الحكم، واستشهد عليه السلام مسموماً بأمر من الوليد بن عبد الملك، في 25 من المحرم سنة 95 هــ ودُفن بمقبرة البقيع في المدينة المنورة إلى جوار عمّه الإمام الحسن عليه السلام.

حسينية الأوحد

وأحيت حسينية الاوحد ذكرى استشهاد السجاد عليه السلام، حيث ارتقى المنبر الخطيب الشيخ ربيع السكيني واستعرض عدة جوانب من حياة الامام زين العابدين عليه السلام وفترة امامته ومنجزاته وقصة استشهاده عليه السلام.

وقال السكيني: كل عظماء الدنيا ما وصلوا الى عظمتهم الا من خلال تجارب مروا بها وزمن تصقل به تلك العظمة، ولفت إلى ان الامام علي كان عندما يرى السجاد يقول له يابن الشريفين، يعني ابوك اشرف العرب وامك اشرف العجم، وهناك تحقيقات تاريخية كثيرة مختلفة في هذا الشان، تزوج الامام قبل طف كربلاء بابنة عمه الحسن المجتبى عليه السلام وهي امرأة عظيمة وكانت مع زوجها في كربلاء وعانوا جميعا من تلك المصيبة. وتابع: الامام السجاد بعد طف كربلاء تميز وتفرغ لعدة نقاط الاولى كانت دروس الاخلاق والثانية كانت دروس العرفان والثالثة نشر الاسلام، فكان ينشر الاخلاق عمليا والشواهد التاريخية كثيرة وتتحدث عن تعامله مع الاخرين وردوده على من يعتدي عليه وتعامله مع الخدم والفقراء والمساكين.

