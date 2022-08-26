«KIB» 7 بنوك كويتية ضمن أكبر 1000 مصرف في العالم

مال وأعمال

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم وذلك بدخول سبعة مصارف كويتية.

وقال في بيان إنه وفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية فإن المصارف السبعة وهي بحسب الترتيب (بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي) قد بلغ مجموع رأس المال الأساس فيها نحو 29.8 مليار دولار وتدير موجودات تقدر بأكثر من 272 مليار دولار.

وقال البيان إن البيانات المالية المتوافرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021 تظهر دخول 72 مصرفا عربيا اللائحة، مشيرا إلى أن الامارات سجلت اكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (14 مصرفا) تليها السعودية (10 مصارف) والبحرين وقطر (8 مصارف لكل منهما) والكويت ومصر (7 مصارف لكل منهما) وسلطنة عمان والمغرب (5 مصارف لكل منهما) والأردن (4 مصارف) وأخيرا تونس ولبنان (مصرفان لكل منهما).

وأشار الى أن 18 مصرفا إسلاميا عربيا أدرجت ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساس لعام 2021 والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف إسلامية إماراتية وأربعة سعودية وأربعة قطرية وثلاثة مصارف كويتية ومصرفان في البحرين ومصرف واحد في مصر.

