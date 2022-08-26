الكويت.. التضخم ارتفع إلى 4.24 % يوليو الماضي

مال وأعمال

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 4?24 في المئة في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لـ «كونا» عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0?08 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 7?75 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 بينما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بحوالي 0?07 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5?59 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2?17 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 1?86 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2?13 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4?30 في المئة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2?03 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3?51 في المئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 19?05 في المئة.وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 2?67 في المئة في حين انخفضت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 2?86 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

