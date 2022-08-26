«طلبات» تضم جمعية مشرف التعاونية على منصتها

مال وأعمال

حرصاً منها على خدمة القطاع التعاوني في جميع مناطق الكويت، وقعت شركة طلبات الكويت اتفاقية مشتركة مع جمعية مشرف التعاونية لوضع منتجات الجمعية على منصة «طلبات» ما يتيح لسكان المنطقة والمناطق المجاورة الاستفادة من منتجات الجمعية الكثيرة والمتنوعة.

وبهذه المناسبة، قال المدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم إن التوقيع مع جمعية مشرف التعاونية يمثل إضافة كبيرة وإنجازاً يحسب لشركة طلبات لما تمثله جمعية مشرف التعاونية من أهمية كبيرة في القطاع التعاوني بالكويت، مضيفا ان الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة لقاطني منطقة مشرف وما حولها من مناطق لتلبية احتياجاتهم من منتجات الجمعية المختلفة والمتعددة.

وأضاف الغانم في بيان صحافي أن شركة طلبات تستهدف التوسع في تقديم خدماتها للقطاع التعاوني، وذلك لأهمية القطاع ودوره الحيوي في توفير السلع الغذائية و ومستلزمات كل الأسر في الكويت.

وأشار إلى أن تغطية طلبات لكل الجمعيات التعاونية سينعكس إيجاباً على مبيعات قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت وسيكون له مردود إيجابي من حيث الانتشار وتعظيم الربحية ورفع القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفها شركة طلبات للقطاع التعاوني الذي يمثل عموداً فقرياً لتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.

وأوضح الغانم أن الاتفاق مع جمعية مشرف التعاونية تم تدشينه بشكل رسمي في 20 أغسطس الجاري، على أن يتم توصيل الطلبات في مدى زمني لا يتجاوز نصف ساعة تقريباً، مؤكدا أن طلبات تحرص على تطوير قدراتها والعمل على التواصل مع كل الشركات والجمعيات إيماناً منها بدورها في المساهمة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات التي يحتاجها المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأسعار مناسبة وتنافسية.

