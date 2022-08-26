«برقان» عقد ورشة «ثقافة المخاطر» لتمكين موظفيه

مال وأعمال

أطلق بنك برقان ورشته التدريبية الأولى «إطار وسلوكيات ثقافة المخاطر»، وذلك في سياق مبادرته الفريدة من نوعها المعنية بتعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى الموظفين، وتفعيل سياسات العمل المختصة بترسيخ هذه الثقافة على امتداد إدارات البنك وأقسامه. كما تناولت الورشة الافتتاحية التابعة لبرنامج ثقافة إدارة المخاطر أهم الأساليب العملية المختصة بتمكين إجراءات الحوكمة بالشكل الصحيح في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام، وذلك تماشياً مع أهم الممارسات عالية المعايير المتبعة بهذا الشأن.

تأتي هذه المبادرة في سياق حرص البنك على تزويد العاملين فيه بالأسس المعرفية والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في إطار إدارتهم للمخاطر التي قد تواجههم مستقبلاً خلال عملهم المصرفي، حيث تعتبر الخطوات الاحترازية لإدارة المخاطر أمراً جوهرياً لا بد من اتخاذه من قبل جميع الموظفين. وفي حين أن إدارة المخاطر تعتمد بشكل أساسي على قياس وتقييم المخاطر المحتملة في ظل الظروف والتطورات المحلية والعالمية، يحرص البنك على التهيئة الشاملة لموظفيه بالأدوات والمعرفة اللازمة التي تمكنهم من وضع وتطوير الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر بالكفاءة التامة.

وأفاد رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك برقان، أندرو كريستوفر سينغ، بخصوص هذه المبادرة قائلاً: «أطلقنا في بنك برقان أخيراً برنامج ثقافة إدارة المخاطر لتزويد موظفينا بالمعرفة والمهارة المطلوبة لاتخاذ قراراتهم في سياق إدارة المسارات الحرجة للمخاطر بشكل سديد وواعٍ، وكان أحد مخرجات البرنامج هو إنشاؤنا لورقة عمل إطار وسلوكيات ثقافة المخاطر، وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان حفاظ جميع الموظفين على الإحاطة التامة والسلوكيات المثالية في جميع الأحوال تجاه المخاطر المحتملة، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات انطلاقاً من إدراكهم التام بالمخاطر، مع تحقيقهم لأعلى المعايير الأخلاقية والرقابية التي نوليها في البنك أكبر قدر من الاهتمام».

ومن جانبه، قال مدير برنامج التغيير لإدارة المخاطر في بنك برقان، سعود حمود المضف: «يهتم بنك برقان ببناء الكوادر العالية الكفاءة والمؤهلة لمواجهة كل الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في العمل المصرفي. كما يستمر برنامج ثقافة إدارة المخاطر في إرساء المستوى المرموق من الوعي لدى كوادره فيما يخص كل الأنشطة والأعمال الرقابية، وتمكين فرق إدارة البنك من المتابعة المستمرة والتقييم السديد للمتغيرات ولأداء إدارة المخاطر عبر مجموعة بنك برقان وكل الكيانات التابعة لها».

