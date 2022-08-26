الهاجري: دور متواصل لـ «المحاسبين» في تأهيل الخريجين لسوق العمل

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ضاري علي الهاجري أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في تأهيل حملة شهادة المحاسبة من العمالة الوطنية للدخول في سوق العمل من خلال التنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

جيل من المحاسبين

واستشهد الهاجري في تصريح صحافي بالتعاون الكبير والمثمر بين جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مع الهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الأمر من خلال تنظيم برنامج يشمل مراحل مختلفة لتأهيل المتقدمين من خريجي المحاسبة، بالإضافة إلى القيام بتدريب عملي لعدد منهم في مكاتب التدقيق المحاسبي لتعريفهم بآليات العمل في القطاع الخاص وكيفية التعامل مع سوق العمل.

كما تم تنظيم برنامجين حتى الآن لخريجي المحاسبة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبصدد تنظيم برنامج آخر في المستقبل القريب. وبين الهاجري أن رسالة الجمعية المتمثلة في تكوين وبناء جيل من المحاسبين حديثي التخرج من أبناء الكويت واجب اجتماعي تضطلع به الجمعية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا ، مع العمل على إحداث نقلة نوعية في مجالات التدريب والتأهيل بشكل متواصل لتمكين منتسبي الجمعية الذين يفوق عددهم حاجز 6500 عضو عامل ومنتسب من القيام بدورهم في الارتقاء بالمهنة في عملهم والذي ينعكس بالإيجاب على الكويت.

المشورة الفنية

واستدرك قائلاً: ان مجلس الإدارة يسعى لتعزيز تواصله خلال المرحلة المقبلة لتقديم المشورة الفنية في مجالات التدريب والتأهيل سواء للقطاع الخاص أو العام وأية مجالات أخرى تمتلك فيها الخبرات الفنية التي يمكن من خلالها وضع مهنة المحاسبة على طريق التطور الإقليمي والعالمي.

العمالة الوطنية

واختتم الهاجري تصريحه بالقول إن العمل على تعزيز قدرات العمالة الوطنية في مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل عصب الأداء الاقتصادي تشكل رسالة واضحة وجلية لأهمية الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني بشكل عام وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشكل خاص في تطوير وتعزيز مهنة المحاسبة ورفع قدرة منتسبيها لتواكب تطلعات ورؤية القيادة السامية نحو بناء كويت جديدة 2035 .

