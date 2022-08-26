استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة في أمن المعلومات

مال وأعمال

أعلنت شركة تريند مايكرو إطلاق مبادرة استراتيجية لتعزيز إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي في الكويت، وذلك عبر مجموعة خدمات Worry-Free التي تقدمها الشركة، وهي عبارة عن حزمة من الحلول الأمنية المطورة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الشركة عبر إتاحة هذه الحلول إلى دعم ودفع عجلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة عبر حلول مخصصة لتوفير حماية شاملة لأعمالها من المخاطر السيبرانية في خضم هذا العصر الرقمي المتطور.

وقال المدير الاقليمي للشركة في منطقة الخليج العربي أسعد عُرابي: «أثبتت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية مدى قدرتها على التكيّف مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على العالم الرقمي، وبما أن الدولة تتبنى التكنولوجيا وتتجه نحو الرقمنة في كل خدماتها، أصبح من الضروري أن تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على تأمين نفسها لتتمكن من التطّور بأمان، لأن هذه الشركات تعتبر ركيزة أساسية ضمن الاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً لخلق فرص العمل، ولن يتم ذلك إلا عبر تبني اسراتيجيات الأمن السيبراني المتقدمة، ونحن في تريند مايكرو نملك التزاماً راسخاً بتسخير حلولنا الأمنية المتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع الكويتي».

وتقدم حزمة خدمات «Worry-Free Services» من شركة تريند مايكرو، وهي واحدة من حلول الأمن السيبراني المتطورة، حماية متكاملة من التهديدات عبر الأجهزة الطرفية المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر حماية فائقة ضد هجمات البريد الالكتروني وبرمجيات الفدية وفيروسات الابتزاز وغيرها من الهجمات المتقدمة عبر الجمع بين امكانيات التعلم الآلي عالي الدقة وخوارزميات الرصد العميق.

