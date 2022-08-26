«أرمان البحرين» .. استرخاء في قلب المنامة

النهار Weekend

يقع فندق أرمان في حي الجفير بمملكة البحرين ويبعد مسافة 41 كم من الخبر، كما يتميز بمطعم مميز ومتنوع، ويحتوي الفندق على مسبح خارجي ومركز سبا.

كما تحتوي بعض الغرف على منطقة جلوس للاسترخاء فيها بعد قضاء يوم حافل. وتتوافر خدمة نقل «ذهاباً وإياباً» مجاناً ومتاجر لبيع الهدايا في مكان الإقامة.

ويمكن للضيوف لعب البلياردو في هذا الفندق كما تتوافر خدمة تأجير السيارات، فيما تقع المنامة على بعد 2.7 كم من فندق أرمان، بينما تبعد الظهران مسافة 49 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار البحرين الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بعد 6 كم منه.

ويتسم الفندق بالخدمة المتميزة التي تقدم لنزلائه بيسر وسهولة ويمكن لمرتادي الفندق الحصول على تلك الخدمات بأسعار منافسة ومتميزة.

ويقوم الفندق بتوفير خدمة الواي فاي للزبائن، كما أن خدمات التوصيل متاحة في الفندق على مدار الساعة في أي مكان يرغب النزلاء الوصول إليه.

