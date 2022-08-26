إيمان الحسيني: أتمنى تشوفون شيء تحبونه في «عند شارع 9»

النهار Weekend

تطل الفنانة إيمان الحسيني على جمهورها ومتابعيها من خلال مسلسل عند شارع 9، الذي انطلق عرضه وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم عدداً من النجوم ومن تأليف محمد الكندري وإخراج حسين أبل وشاركت الحسيني متابعيها عبر حسابها الشخصي بـ إنستغرام، بوستر المسلسل، الذي ظهرت عليه منفردة، وعلَّقت: اليوم راح نلتقي فيكم بمسلسل عند شارع أتمنى تشوفون شيء تحبونه وتستمتعون.

على جانب آخر، تشارك الحسيني في مسرحية حلالهم دلالهم، والتي تنتمى الى فئة المسرحيات الاجتماعيّة، فتدورُ أحداثها حول عائلة تتدهورُ حالتها الاجتماعية والنفسية بسبب اللامبالاة والإهمال، حيث تتكونُ هذه العائلة من أربعة إخوة أيتام (ثلاثة شباب وبنت) يقوم بتربيتهم جدهم، وتتوالى أحداث المسرحية في إطار كوميدي، به قدر من الإثارة والإبهار البصري المعتمد على تقنيات إخراجية متطورة، وحلالهم دلالهم من تأليف الكاتب جاسم الجلاهمة، ومن إخراج الفنان عبدالله البدر، ويشاركُ في بطولتها نخبة من الفنانين من بينهم أحمد إيراج، زهرة عرفات، محمد الرمضان، إيمان الحسيني، وإنتاج أحمد العونان وفهد البناي،

يُذكر أن الفنانة إيمان الحسيني شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل من شارع الهرم إلى، الذي ضم عدداً من نجوم الخليج، منهم: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام، أحمد إيراج، عبدالمحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري، وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي وآخرين، والعمل من إخراج المثنى صبح.

