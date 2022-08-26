زين عوض تخوض تجربة جديدة في قلعة صلاح الدين بالقاهرة

النهار Weekend

شاركت المطربة الأردنية زين عوض رفقة فرقة قلعة عمان بقيادة صخر حتر، احياء احدى ليالي مهرجان القلعة الدولي الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالعاصمة المصرية القاهرة ووصفت زين تجربتها بالمختلفة كلياً عن جميع المهرجانات التي اعتادت المشاركة فيها، قائلةً انها كانت اشبه بليلة تبادل ثقافي بين الأردن ومصر، فقد قدمت فيها مجموعة من الأغاني الطربية التراثية الأردنية غير المعهودة لدى الجمهور العربي بشكل عام.

وأكدت زين انها اختارت أغاني نادرة جداً ولها ارتباط وثيق بمصر والأردن وما يجمعهما من ثقافة وفن، فقدمت خلال حفلها اغنية قديمة للفنانة هدى سلطان غنتها قبل سنين طويلة باللهجة الأردنية وحملت اسم مشتاقلك يا رفيق الروح وهي من ألحان الفنان الأردني الراحل توفيق النمري، الذي يعد واحداً من أشهر الفنانين الأردنيين في التاريخ، كما غنت من أرشيف سميرة توفيق مش موجود اللي يلوعني وهي الأغنية الوحيدة التي غنتها سميرة باللهجة المصرية طيلة مسيرتها الفنية، كما قدمت بعض الأعمال المصرية الطربية احتراماً لأذواق الحاضرين فأطربت الحضور بغناء امتى الزمان يسمح يا جميل من أرشيف الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

ووصفت المطربة الأردنية الملقبة بـ فراشة الغناء الأردني هذا الحفل بالتجربة الفريدة والمثيرة والجديدة بنفس الوقت، فقد منحتها فرصة ذهبية للتعمق بالتراث الأردني ومعرفة الكنوز التي يحتويها والأغاني التي لا يعرفها الكثيرون منه.

وبينت زين ان إقامة هذا الحفل بقلعة صلاح الدين يجعل الفنان يستنشق عبق التاريخ ويستشعر فخامة المكان والمناسبة، وهو الأمر الذي دفعها للاستعانة بأربع كمنجات من الفنانين المصريين شاركوا العزف معها، معتبرةً هذا الأمر بمنزلة توحد للثقافات فقد عزف المصريون موسيقى الأغاني التراثية الأردنية التي لم يكونوا يعرفونها، وظهروا وكأنهم يتحدثون بلهجة اردنية من خلال الموسيقى وتؤكد انه رغم قصر رحلتها في المهرجان فإنها تحمل معاني كبيرة جداً، فهذا المهرجان يقدم فناً مختلفاً وذواقاً وسط الصخب الذي نسمعه في مختلف المهرجانات العربية. وشارك في الليلة التي احيتها عوض كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتور رامي المقدم، فيما اختتم المطرب المصري هشام عباس هذه الليلة بباقة من أغانيه القديمة والجديدة.

