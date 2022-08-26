شاهيناز العقاد تعيد المشاهد العربي إلى دور العرض بثلاثة مشروعات سينمائية متنوعة

النهار Weekend

تبحث المنتجة شاهيناز العقاد دائماً في أعمالها عن قصة متميزة حتى تعرضها للجمهور، وهو ما جعلها واحدة من الأسماء المميزة في إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية العربية، وبعد تصدر أعمالها السينمائية في 2021 مثل: ريش والحارة وأميرة وصالون هدى وبرا المنهج وبنات عبد الرحمن وبرا المنهج تقدم شاهيناز قصصاً جديدة من خلال ثلاثة مشروعات سينمائية وهي أنف وثلاث عيون، إن شاء الله ولد والشيطان مش شاطر.

في كل حواراتها تؤكد شاهيناز أنها تحلم بتطوير صناعة السينما والتليفزيون في مصر والعالم العربي وتقديم قصص جديدة بعيدة عن المألوف وتخاطب الجمهور بشكل أكبر، وهو ما يجعل مهمتها صعبة بعد كل نجاح حققته أفلامها سواء على المستوى الجماهيري أو المهرجانات العالمية المرموقة التي شاركت فيها ونجحت في حصد العديد من الجوائز.

ويبرز التحدي الكبير في المشروعات الجديدة التي اختارت إنتاجها وأولها أنف وثلاث عيون عن رائعة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حيث قررت ألا يكون مجرد إعادة إنتاج للرواية بل رؤية جديدة ومختلفة تماماً عن الأعمال الفنية التي تم إنتاجها ومقتبسة عن الرواية.

المشروع الثاني ينطلق من الأردن وهو إن شاء الله ولد للمخرج أمجد الرشيد، تدور أحداثه حول القهر الذي تتعرض له المرأة ويعد بطولة نسائية، حيث تؤدي النجمة الأردنية صبا مبارك شخصية أرملة تدعى نوال تُوفي زوجها في بداية الأحداث، ويضغط عليها صهرها لتبيع منزلها، لكنها تحاول الهروب منه باحثة عن رجل يحميها هي وابنتها من طمعه. جدير بالذكر إن شاء الله ولد هو ثاني فيلم أردني تنتجه شاهيناز بعد الحارة الذي شارك في عدة مهرجانات دولية وحظي باستقبال دافئ من الجمهور.

وأحدث المشروعات هو فيلم كوميدي بعنوان الشيطان مش شاطر من تأليف جورج عزمي في ثاني تعاون له مع شاهيناز بعد فيلم أعز الولد، إلا أنه لم يتم الكشف المزيد من التفاصيل عنه.

بنظرة سريعة نجد تنوعاً كبيراً تحرص عليه المنتجة شاهيناز العقاد منذ تأسيسها شركتهاLagoonie Film Production في2017 ما بين إنتاجات مصرية وعربية تجمع بين الدراما والكوميديا والبطولة النسائية وبأفكار مختلفة عن السائد، وذلك ضمن هدفها في تطوير صناعة السينما المصرية والعربية، بجانب دعم السينما العربية من خلال رعاية الورش عمل سينمائية مثل Screen Buzz وتقديم المنح والجوائز للمشروعات السينمائية في مرحلة التطوير بأنحاء العالم العربي لإثراء المحتوى.

