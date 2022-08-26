عرض حصري لـ «سكة طويلة» في الرياض بحضور النجوم

النهار Weekend

بحضور نجوم الفيلم وصنّاعه، أقامت مجموعة MBC حفل استقبال للفيلم السعودي سكة طويلة في العاصمة الرياض، تخللّه عرض أول حصري أمام كوكبة من المدعوّين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وحشد من أهل الصحافة والإعلام.

تخلّل الحفل الذي أقيم في موفي سينما مرور نجوم الفيلم على السجادة الحمراء، فيما انطلق سكة طويلة في صالات العرض السعودية، وهو من بطولة فاطمة البنوي، براء عالم، وإخراج عمر نعيم.

تدور أحداث الفيلم، حول مريم وشقيقها ناصر اللذيْن يقرران السفر من السعودية إلى أبوظبي عبر الطريق الصحراوي بعد تفويت رحلة الطائرة. وعلى الرغم من عدم الوفاق بينهما، يجدان نفسيهما مضطريْن للقيام بتلك الرحلة الطويلة معاً، حيث تفاجئهما على الطريق سيارة غامضة تحاول إلحاق الأذى بهما. صراع على البقاء بين مريم وناصر من جهة، والسيارة المريبة وسائقها من جهةٍ أخرى، يتخلّله مطاردات وأحداث مليئة بالأكشن والتشويق وحبس الأنفاس، مما يدفع الشقيقان لتخطي الخلافات القائمة بينهما للتغلب معاً على الكابوس الذي يلاحقهما على الطريق.

جدير بالذكر أن مخرج العمل عمر نعيم سبق له العمل في أفلام هوليوودية مثل The Final Cut الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وThe Becoming عام 2020، وغيرها، والفيلم يأتي بالشراكة بين كل من استوديوهات MBC وإيمج نيشن - أبوظبي في الإنتاج وفرونت رو في التوزيع.

