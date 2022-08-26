الحسين (عليه السلام).. رجل العقيدة والمبدأ

إيمانيات

تعهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الإمام الحسين (عليه السلام) بالإنشاء الروحي والفكري جنباً إلى جنب مع أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لتحديد إطار شخصيته ومسارها في الحياة. فانطلق الإمام الحسين (عليه السلام) في الإمامة بحركية التضحية والعطاء والشهادة باعتباره شبل عليّ وحفيد رسول الله ووليد الرسالة، فكان صفحة نقية من صفحات الرسالة وترجمه حية لكل منطلقاتها وتصوراتها الأمر الذي جعله أول ملب لنداء الرسالة في عصره ليفي بذلك بالتزاماته نحوها الذي فرض سلوك منهج الثورة والذي تجسد في كلامه «إنّي لم أخرُجْ آشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسِداً ولا ظالِماً، إنّما خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ وأنهَى عن المُنكرِ وأسيرُ بسيرَةِ جدّي وأبِي».

عندما نتذكر الإمام الحسين (عليه السلام) نعيش حركة الرسالة في التجسيد الحي، نعيش الحركة الإسلامية بالمعنى الثوري للإسلام بحيث تلتقي فيها الأبعاد التفصيلية الرسالية التي تحدد لنا شرعية النهج الثوري المتحرك في نطاق التضحية حتى الاستشهاد. الإمام الحسين (عليه السلام) في ثورته وتمرده متمسكاً بخطّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يفرض على المسلم الثورة على واقع الإنحراف من أجل أن يغيره نحو واقع الاستقامة. إنّها الثورة على الجائر المستحل لحرمات الله في عباده فلا يرى لأحد حرمة أمام طغيانه واستبداده الناكث لعهده فلا يعاهد أحداً إلّا لينقض عهده معه على أساس انتهاز الفرص التي يستفيد منها لمصلحته لينتقل بعد ذلك إلى فرص أخرى لتحقيق مصالح أخرى بعيداً عن أخلاقية الإنسان الذي يحترم كلمته ويلتزم بعهده المخالف لسنة رسول الله ونهجه في خطه وشريعته.

قام الإمام الحسين (عليه السلام) بثورته من خلال الكلمة الثائرة والموقف القوي الحاسم فكانت الثورة الاستشهادية هي بداية التغيير من أجل أن تطلق الصرخة المدوية المضرجة بالدماء المنفتحة على كلّ قيم الحقّ والعدل والعزة والكرامة والانسانية والحياة في حركة الحاضر نحو المستقبل.

صورة التحدي الحسيني في مواجهة الواقع المنحرف تعطينا درساً كيف نواجه التحدي الكبير في الاستكبار العالمي الذي يطبق على الواقع الإسلامي كلّه في ثقافته وسياسته واقتصاده وحربه وسلمه من خلال أطباقه على الواقع الإنساني كلّه.

ليس من الضروري أن يكون الأسلوب الحسيني في الشكل المأساوي الاستشهادي هو أسلوبنا لأنّ من الممكن أن يكون لهذا الأسلوب ظرفه الخاص الذي فرضته حركة الأحداث في تلك المرحلة مما قد لا تتوفر فيه خصائص الظروف التي تعيشها مرحلتنا الحاضرة لكن لابدّ من أن تكون الروحية الحسينية هي التي تمثل معنى روحيتنا وأن نصبر صبر الواثبين المتطلعين الذين يرصدون المستقبل في الأفق الواسع ليجدوا فيه إشراقة النور الذي يشق الظلمات، لابدّ أن يبقى الهدف حياً في أفكارنا وفي تطلعاتنا وفي خططنا وفي خطواتنا العملية لتجعل الحياة كلها فيما نملكه من الطاقات حركة نحو الهدف الكبير والعمل على إثارة اليقظة في العقول النائمة وتحريك الوعي في الأحاسيس الجادة وفتح القلوب على المفاهيم الخيرة في الأجواء الشريرة. رأس الإمام الحسين (عليه السلام) الذي حمل العز والإباء ورفض أن ينحني للطغاة أو يطأطئ جبهته للظالمين. الإمام الحسين (عليه السلام) الذي عانق صعيد الطفوف واسترسل جسده الطاهر ممتداً على بطاح كربلاء لينتصب من حوله مشعل الحرية والكفاح ويجري من شريان عنقه شلال الدم المقدس. هذا هو الإمام الحسين (عليه السلام) رجل العقيدة والمبدأ سبط النبيّ وريحانة الزهـراء الذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «حسينٌ منّي وأنا من حسينٍ، أحبَّ اللهُ مَن أحبَّ حسيناً، حسينٌ سبطٌ من الأسباطِ». وهذا ما يجعلنا نرتبط بالحسين (عليه السلام) لأنّه التجسيد الحي للرسالة النبوية الخالدة.

