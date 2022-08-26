منهج الدعاء لدى الإمام زين العابدين (عليه السلام)

إيمانيات

«مَن عَرفني فقد عَرفني، ومَن لم يعرفني أنبأتُه بحَسَبي ونَسَبي، أيُّها الناسُ أنا ابنُ مكّةَ ومِنى أنا ابنُ زمزمَ والصَّفا أنا ابنُ مَن حملَ الركن بأطراف الرِّداء، أنا ابنُ خيرِ من ائتزَرَ وأرتَدَى، أنا ابنُ خيرِ مَنِ انتَعَلَ واحتَفَى، أنا ابنُ خيرِ مَن طافَ وسَعَى، أنا ابنُ خيرِ مَن حجَّ ولبَّى، أنا ابنُ مَن حُمِلَ على البُرَاقِ في الهواءِ، أنا ابنُ مَن أُسرِيَ بهِ من المَسجدِ الحَرَامِ إلى المَسجدِ الأقصَى، أنا ابنُ مَن بَلَغَ بهِ جَبرئيلُ إلى سِدرَةِ المُنتَهى، أنا ابنُ مَن دَنا فتدَلَّى فكانَ قابَ قوسَينِ أو أدنى، أنا ابنُ مَن صَلَّى بِملائكةِ السَّماءِ، أنا ابنُ مَن أوحَى إليهِ الجَليلُ ما أوحَى، أنا ابنُ محمَدٍ المُصطفى أنا ابنُ عليٍّ المُرتضَى، أنا ابنُ مَن ضَرَبَ خَراطِيمَ الخَلقِ حتى قالوا لا إله إلَّا اللهُ، أنا ابنُ مَن ضَرَبَ بينَ يَدَي رسولِ اللهِ بسَيفَينِ وطَعَنَ برُمحَينِ وهاجرَ الهجرَتَينِ وبايعَ البَيعتَينِ وقاتلَ بِبدرٍ وحُنينٍ ولَم يَكفُرْ باللهِ طَرفَةَ عَينٍ».

هذا سيِّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ ابن أبي طالب (عليهم السلام) الذي خلف أباه علماً وزُهداً وعبادةً، والذي قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا كان يوم القيامة يُنادى فينا أين زين العابدين؟ فكأنّي أنظرُ إلى ولدي عليّ بن الحسين يخطر بين الصفوف». كان قيام زين العابدين (عليه السلام) في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله -عزّوجلّ- وكان يصلّي صلاة مودع يرى أنّه لا يصل بعدها أبداً. وقد روى الإمام الصادق (عليه السلام): «كان عليّ بن الحسين شديدَ الاجتهادِ في العبادة، نهارَهُ صائمٌ وليلَهُ قائمٌ، فأضرَّ ذلك بجسمِهِ، فقلتُ له يا أبَة كم هذا الدُّؤوبُ؟ فقال (عليه السلام): أتَحبَّبُ إلى ربّي لعلَّهُ يُزلفُني».

ولقد حفظت لنا سيرة الإمام السجّاد (عليه السلام) نمطا من الأدعية يبلغ الذروة في الكمال والنُّضج والشموخ، وبلغت القمة في قوّة البيان وسمو المعنى وجزالة الألفاظ، فكانت أدعيته (عليه السلام) غاية في الارتباط والتكامل وجهاً عبادياً وآخر اجتماعياً يتسق مع مسار الحركة الإصلاحية التي يقودها (عليه السلام).

كما استطاع (عليه السلام) أن يمنح الأدعية إلى جانب روحها التعبدية المعطاءة محتوى اجتماعياً متعدّد الجوانب بما تحمل من مفاهيم خصبة وأفكار حيّة تاريخية.. فكانت أدعية ذات أهداف تغييرية واضحة كلّ الوضوح فهو يعلِّمُ المؤمنين كيف يمجّدون الله تعالى ويقدّسونه؟ وكيف يلجون باب التوبة من ذنوبهم؟ وكيف يناجون ربّهم وينقطعون إليه؟ وكيف يتعاملون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأولياء الله (عليهم السلام) بالصلاة والثناء عليه، ثمّ يسلك (عليه السلام) بالمؤمنين درب التعامل السليم مع مجتمعهم فيعلّمهم أسلوب البرّ بالوالدين ويشرح لهم حقوق الوالد على ولده، وحقوق الولد على والده، وحقوق الجيران والمسلمين بشكل عام. ويبيّن (عليه السلام) فاضل الأعمال وما يجب أن يلتزم به المسلم من سلوك ثمّ كيفية التعامل في الشؤون الاقتصادية كالديون وسواها كلّ ذلك بأسلوب تعليمي رائع وبليغ.

إنّه (عليه السلام) جمع في الصحيفة السجّادية الخالدة نتاج الوعي الروحي والإخلاقي والاجتماعي، هذه الصحيفة التي تمثِّل نماذج الثقافة الإسلامية وحركة التوعية العامّة، هذه الأدعية التي تمثِّل المنهج الفكري والاجتماعي والسياسي والأخلاقي، ففي دعائه في الصباح والمساء: «اللّهُمّ وَفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه لاستعمال الخير وهجران الشرّ وشُكر النِّعَم واتباع السنّن ومجانبة البُدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام»..

