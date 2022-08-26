أثر العبادة في حياة المسلم

إيمانيات

الإنسان آية الله في خلقه، وفطره على هذه الصيغة.. مزيجاً من الروح والجسد، وألوانا من النزعات والرغائب العليا، مقترنة بعديد من الغرائز والميول، وحينما تشده الأولى إلى زكاة النفس، واستواء الفطرة، وقصد السبيل، فإنّ الثانية تشده إلى النقيض. وبين هذا وذاك يتطلع الإنسان ويرنو إلى ما يحفظ عليه نقاء معدنه، وصفاء جوهره، وزكاة نفسه، وطهارة قلبه، واعتدال خلقه، وقصد سلوكه.. ويجعله سوي النهج، قويم السبيل، زكي الباعث، نبيل المقصد.

وحقيقة الطاعة والعبادة لله تتمثل في أمرين رئيسين: الأمر الأوّل: هو استقرار معنى العبودية لله في النفس. أي استقرار الشعور على أنّ هناك عبداً ورباً.. عبداً يعبد.. ورباً يعبد. الأمر الثاني: هو التوجه إلى الله بكلِّ حركة في الضمير، وكلّ حركة في الجوارح، وكلّ حركة في الحياة.. التوجه بها خالصة، والتجرد من كلّ شعور آخر.. ومن كلِّ معنى غير معنى التعبد لله.

العبادة في الإسلام تنتهي إلى نتيجتين: أولاهما: الاتجاه إلى تربية الوجدان الديني، الذي يجعل المؤمن بالإسلام عقيدة وسلوكاً ونظاماً للحياة – مؤتلفا مع غيره، ليتكون من هذه الائتلاف مجتمع إنساني متواد متحاب.. وثانيهما: انّ غاية العبادات في الإسلام ليست مجرد التقوى السلبية لأنها تتجه إلى النفع الإنساني العام، وإلى إيجاد مجتمع سليم.. وما نشأ مجتمع على هذا النحو، ولا تكوّن في هذا التكوين، ولا سار على هذا النهج والتزم به، إلّا استوى أمره، واستقام حاله.. وانّ زكاة النفس وطهرها، وصفاء جوهرها، ونقاء معدنها يتحقق بإيمان الإنسان بالله، ومعرفته به، وعبادته له، بحيث يصبح الإنسان ويمسي وللعبادة أثرها في حياته، وتكون منه وفي شخصه، وذاته، وفي أخلاقه، وسلوكه.. لأنّ البناء النفسي لا يعرف إلا في رحاب الحقِّ ومنهجه، وانّ فضائل الذات لا ترقى إلّا من خلال العبادة لله، وانّ انضباط النفس لا يتوفر إلّا من متابعة الإنسان لذاته.. بهذا يقف الإنسان المؤمن من ربه على مكانته، وفي الكون على مركزه، وفي المجتمع على موقعه، متفاعلاً مع هذه المجالات بالتنمية والاثراء، والأخذ والعطاء.. والعبودية الخالصة لله تعالى ليست في واقع المنهج الإسلامي سوى سلوكية هادفة وواعية، سلوكية إنسانية وعملية تبلغ أقصى درجات التحقق فإذا نظرت إلى طاعة الله، ومداومة عبادته، والضراعة إليه، وجدتها تحيط الإنسان المؤمن بسياج من الحفظ يحميه من مقارفة المعصية، والتلوث بدنسها.

قال تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (العنكبوت/ 45)، فالصلاة صيغة عبادية مترابطة الأجزاء والعناصر، ووحدة منهجية تستهدف تربية الإنسان، وإعداده لحياة الخير والاستقامة، والصلاة حركة روحية ونفسية دائبة، للتخلص من وضعية حياتية وضيعة، ولإحتلال مواقع أرقى عن طريق تشكيل الذات وبنائها، وفق مستوحيات الصلاة، وحسب مناخ محيطها، وفي ضوء مدلولاتها. وهكذا في حنايا الطاعة وعلو هديها، ينمي الإنسان من فضائله، وليس هناك شيء بمثل هذه الطاقات، ويدعمها، ويحركها في الوقت المناسب، كالإيمان بالله، وطاعته، وعبادته وترويض النفس عليها، وتدريبها وسرعة التلبية لها، وحسن الانضباط على أمرها، والانتظام في محرابها، وعدم الخروج عليها. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ...) (البقرة/ 153).. فالله أمر عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة، على البلاء والمصائب، ومن أعظمها ما يلاقيه أهل الحقِّ من مقارعة أشياع الباطل، إذ في الصبر تربية ملكة الثبات، وتعود تحمل المشاق، فيهون على النفس احتمال ما تلاقيه من المكاره في سبيل تأييد الحقّ، ونصرة الفضيلة.. فإنّ للعبادة شأناً كبيراً في حياة الإنسان وأثراً بارزاً في كلِّ ما يتعلق به، وما يصدر عنه، ويبدو ذلك على ذاته خشية ومراقبة، وفي غريزته وميوله تعديلاً وإعلاء، وفي خلقه وسلوكه استواء واستقامة، وفي معاملته ومعيشته اعتدلاً وقصداً، وفي نفسه وبدنه نظافة وطهراً، ثمّ على حياته جميعاً دقة ونظاماً.

