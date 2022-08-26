السعودية تُطلق «رؤى المدينة» لخدمة 30 مليون معتمر

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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

وقال ولي العهد السعودي: «سيتم تنفيذ المشروع على أعلى المعايير العالمية، ما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية».

وأشار إلى أن «المشروع سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1,5 مليون متر مربع، حيث يستهدف إنشاء 47 ألف وحدة ضيافة بحلول عام 2030، إضافة إلى الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء التي تيسر وصول الزوار إلى المسجد النبوي الشريف، إذ سيتم تخصيص 63% كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء من مساحة المشروع».

يشار إلى أن المشروع الذي صمم وفق أعلى المعايير العالمية يتميز بالعديد من الحلول المتكاملة للنقل، وتشمل 9 محطات لحافلات الزوار، ومحطة قطار مترو، ومساراً للمركبات ذاتية القيادة، ومواقف سيارات تحت الأرض، وذلك بهدف تسهيل تنقل الزوار إلى المسجد النبوي، بما يسهم في دعم النشاط السكني والتجاري، وكذلك توفير العديد من فرص العمل. ويهدف المشروع للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة كوجهة إسلامية وثقافية عصرية، حيث يعتمد على آليات التخطيط الحضري الحديث ومفاهيم التطوير الشامل والبنية التحتية المتطورة التي تقدم الخدمات المبتكرة. كما يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة ويعزز سبل الراحة والرفاهية، ومن ثم إثراء تجربة سكان وزوار المدينة المنورة، حيث سيعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويرفع الطاقة الاستيعابية الفندقية وجودة الخدمات شرق المسجد النبوي الشريف.

