مصر.. «الحركة المدنية» تنتهي من صياغة رؤيتها لـ«الحوار الوطني»

عربيات ودوليات

انتهت أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية في مصر من صياغة رؤيتها الكاملة للحوار الوطني.

وقالت في بيان، أمس، إنها أعدت الملفات التي ستشارك بها، وتتضمن بعض مشروعات القوانين، والتي من بينها قانون الانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة لقانون الحبس الاحتياطي، وقانون المحليات.

وأرسلت أحزاب الحركة قائمة بمرشحيها لمقرري اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعدما طالب المنسق العام للحوار، د. ضياء رشوان، القوى السياسية بالتوافق حول الشخصيات التى ستتولى مهام منصب مقرري اللجان النوعية الـ 15 التي تم الاستقرار عليها ضمن المحاور الرئيسة الثلاثة للحوار الوطني، متمثلة في المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تحديد عدد من اللجان ضمن كل محور، لكل لجنة مقرر ومساعدان اثنان، وهي الأسماء التي سيتم اختيارها في جلسة مجلس الأمناء الخامسة المقرر لها الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء تلقى ترشيحات بعض الأسماء من قبل الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ليكونوا مقررين ومقررين مساعدين للجان النوعية والفرعية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الأمناء.

من جهته، أكد د. رشوان أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة قد جاءت بمثابة لبنة إضافية في بنيان الجمهورية الجديدة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية متقدمة قوية، مضيفا أن هذا الحوار وما ترافق معه من خطوات أخرى إنما هو مقدمة لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في مصر بمفهومها الشامل، من خلال أطر وقواسم مشتركة تحظى بتوافق وطني وشعبي واسع.

وقال رشوان في افتتاحية العدد السابع من «دورية دراسات في حقوق الإنسان التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، إن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سبب الإجماع السياسي والشعبي على المشاركة في الحوار، والثقة في وصوله إلى النتائج المرجوة. وأضاف أن فتح المزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر قد جاء بعد أن تحققت الكثير من الخطوات في مجال الاستقرار الأمني والسياسي، وتثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وبعد عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادي شاملة نقلت الاقتصاد من شفا الانهيار إلى مرحلة النمو بعد جهود صعبة من الاصلاحات الهيكلية، وإنجازات ملموسة في إعادة بناء المرافق والبنية الأساسية في أنحاء البلاد.

