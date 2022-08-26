روسيا تحيي عيد استقلال أوكرانيا بليلة قصف ثقيلة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تعرضت أوكرانيا في يومها الوطني وبعد ستة أشهر تماما من بدء الغزو الروسي لعمليات قصف استهدفت إحداها محطة قطار وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل كما اعلنت كييف امس بينما أكدت موسكو أنها قتلت «عسكريين».

وقال إيفين إينين نائب وزير الداخلية الأوكراني على تطبيق تلغرام أن «عدد عمليات القصف على البلدات والقرى ارتفع في الساعات الـ24 الماضية» موضحا أن «الشرطة سجلت 58 منها، أي أكثر بكثير مما نشهده عادة».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسع مناطق أوكرانية تعرضت للقصف الأربعاء وأطلقت صفارات الإنذار 189 مرة في جميع أنحاء البلاد، وهو عدد قياسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير. واستهدف القصف بشكل ملحوظ أربع مناطق في قطاع دنيبروبتروفسك في الوسط، حسب حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشينكو الذي تحدث على تلغرام أيضا عن «ليلة صعبة جدا» تخللتها إنذارات من هجمات وسقوط ضحايا «بلا توقف».

وأصابت صواريخ خصوصا محطة للقطارات ومنازل في قرية تشابلين التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة مما أسفر عن «25 قتيلاً بينهم طفلان و32 جريحا» بحسب آخر تقرير قدمه صباح امس الشركة المشغلة للقطارات على تلغرام.

من جانبها، قالت موسكو امس إنها قتلت «أكثر من 200 جندي أوكراني» في قصف المحطة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن صاروخ إسكندر «أصاب بشكل مباشر قطارا عسكريا في محطة تشابلين في منطقة دنيبروبتروفسك ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية» بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية».

وتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء عن قصف المحطة في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن خمسة من الضحايا «احترقوا داخل عربة» و أن «صبيا يبلغ من العمر 11 عاما (قتل) بصاروخ روسي دمر منزله» وأضاف «سنجعل المعتدين يدفعون ثمن كل ما فعلوه. وسنطردهم من أرضنا».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء النزاع الذي أدى إلى سقوط عشرات الالاف من القتلى والجرحى اليوم يمثل علامة فارقة «حزينة ومفجعة» وأعرب عن أسفه لعواقب هذه «الحرب العبثية خارج أوكرانيا» وجدد «قلقه العميق» بشأن الأنشطة العسكرية في موقع محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية منذ بداية مارس. وفي هذا السياق أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بحثا في أول مكالمة هاتفية بينهما، الوضع حول المحطة النووية.

على صعيد اخر نقل موقع «أكسيوس» عن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن روسيا قد تعلن عن استفتاء لضم «المناطق الأوكرانية» المحتلة. وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية بهدف إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا، على حد قوله. وأردف قائلا «كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في غاية الوضوح، بأن أي محاولة للسيطرة على أراض أوكرانية ذات سيادة ستعتبر غير شرعية».

