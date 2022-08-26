احتجاجات في غرب إيران على شحّ مياه الشرب

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: تظاهر مئات الايرانيين في غرب ايران احتجاجًا على نقص مياه الشرب وعجز المسؤولين عن ايجاد حلّ للمشكلة حسبما أفادت امس وسائل إعلام رسمية. وفي الأشهر الأخيرة، احتج آلاف على جفاف مجاري المياه خصوصًا في وسط وجنوب غرب ايران وتواجه هذه الدولة جفافًا حادًا في السنوات الأخيرة.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «ارنا» بأن «عدة مئات من الأشخاص» تجمّعوا مساء الأربعاء في مدينة همدان على بعد 300 كيلومتر غرب طهران. وأشارت إلى أن التظاهرات جرت «لليلة الثانية على التوالي» أمام «مقرّ حاكم المنطقة وحول ضريح ابن سينا احتجاجًا على انقطاع شبكة المياه الحضرية».

