«الأغذية العالمي»: عدد الجياع تضاعف مرتين

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: أعلن برنامج الأغذية العالمي أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم زاد أكثر من الضعفين إلى 345 مليونا منذ عام 2019 بسبب جائحة «كورونا» والصراعات وتغير المناخ. وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي كورين فلايشر «إن 135 مليونا كانوا يعانون من الجوع الحاد في جميع أنحاء العالم قبل أزمة فيروس كورونا»، مضيفة أن العدد تضخم منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يتزايد بشكل أكبر بسبب تغير المناخ والصراعات.

ويعد تأثير التحديات البيئية عاملا آخر مزعزعا للاستقرار، ويمكن أن يكون محركا ومسببا لندرة الغذاء واشتعال الصراعات والهجرة الجماعية.

وأضافت فلايشر أن «العالم لا يمكنه تحمل هذا نرى الآن نزوحا أكبر بـ10 مرات في جميع أنحاء العالم بسبب تغير المناخ والصراعات وهما (عنصران) تتداخل العلاقات بينهما بالطبع؛ لذلك نشعر حقا بالقلق بشأن التأثير المركب لـ «كوفيد-19» وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا».

