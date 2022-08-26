طهران تدرس الرد الأميركي «الشائك»

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عواصم- الوكالات: أعلنت إيران أنها بدأت في مراجعة الرد الأميركي على مقترحاتها للتوصل إلى اتفاق نووي، فيما كشف مصدر أميركي أن الرد يركز على الضمانات الاقتصادية لكنه لا يرقى إلى مستوى توقعات طهران، وسط تفاؤل باقتراب التوصل إلى اتفاق.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأميركية عن مصدر مطلع في واشنطن أن الرد الأميركي يركز على النقاط الشائكة النهائية المتعلقة بالضمانات الإيرانية، كما يركز على الضمانات الاقتصادية، لكنه لا يرقى إلى مستوى توقعات إيران. وأضاف «علينا الآن أن نرى ما إذا كانوا يدركون أن هذا جيد بقدر ما يحصل أو سيقررون الضغط من أجل المزيد». وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن ما يعقّد التوصل إلى اتفاق هو التوسع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء إيران ومشاركته في المشاريع الاقتصادية الكبرى وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين غربيين أن مسودة الاتفاق ستسمح لشركات أوروبية وغير أميركية بممارسة أعمال تجارية مع شركات تابعة للحرس الثوري.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أنها بدأت دراسة الرد الأميركي بدقة، وأنها ستبلغ المنسق الأوروبي رأيها بعد الانتهاء من ذلك وذلك بعدما ذكرت الخارجية الأميركية أنها أنهت مراجعة المقترحات الإيرانية على مسودة الاتفاق النووي وأرسلتها للاتحاد الأوروبي.

وقالت طهران إنها تريد التوصل لاتفاق نووي بقدر حاجة أميركا وأوروبا إليه وأضافت أن شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب لم يكن شرطا مسبقا في المفاوضات النووية.

وكانت مصادر ذكرت أن مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هو من يدرس الرد الأميركي على الملاحظات المتعلقة بصيغة الاتفاق النووي وأكدت المصادر أنه إذا أقر المجلس الرد الأميركي فإن توقيع الاتفاق النووي سيكون في الخامس من سبتمبر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران بدأت دراسة الرد الأميركي بدقة.. وسُتبْلغ رأيها للمنسق الأوروبي.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريحات صحافية، إنه لم يتبقَّ سوى بضعة أيام لإبرام الاتفاق، فمع اقتراب الصيف من نهايته ستكون هناك حسابات سياسية جديدة.

بدوره أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأربعاء أن إيران تخلت عن بعض المطالب الرئيسة، ما سمح للجانبين بإحراز بعض التقدم. وقال كيربي «نحن الآن أقرب مما كنا عليه قبل أسبوعين فقط لأن إيران اتخذت قرارا بتقديم بعض التنازلات»، لكنه حذر من أن «الكثير من الثغرات ما تزال قائمة».

