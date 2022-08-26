إصابة جندي أميركي في هجمات صاروخية شرق سورية

عربيات ودوليات

واشنطن- دمشق- الوكالات: اعلن الجيش الأميركي إن جنديا أميركيا أصيب بجروح طفيفة، في حين يجري فحص اثنين آخرين أصيبا بإصابات طفيفة في أعقاب هجمات صاروخية في سورية يوم الأربعاء نفذتها فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.

وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية، التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن مسلحين شنوا هجمات صاروخية على موقعين في سورية. وأضافت أن هذا دفع القوات الأميركية للرد من طائرات هليكوبتر قتلت وفقا لتقديرات أولية اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا أحد هذه الهجمات.

من جهته أفادت وكالة الأنباء السورية امس بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور وذلك للمرة الثانية خلال ساعات. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية في دير الزور تأكيدها استهداف القاعدة الأميركية برشقات من القذائف الصاروخية تلى ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة، فيما لم يتم التأكد إذا ما خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف القوات الأميركية. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائراتها في أجواء المنطقة.

