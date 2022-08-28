أبواب النجاح

آراء

مقالي اليوم موجه لكل من يفقد الأمل عندما يواجه الفشل في محطات رحلته المهنية، وكم هي الأمثلة لشاب أُغلقت الأبواب في وجهه حتى تغلغل الفشل في داخله، عندها استسلم للاحباط وعاش حالات الكسل وكأن هذا الباب هو الوحيد الذي سيفتح له عالم النجاح، والأغرب بأن يصل لقناعة بأن يرمي السبب إلى نظام يراه غير عادل وواسطات تأخذ منه الفرص كما يقول ويعلق الحالة التي يعيشها من الفشل على غيره، أعزائي من يريد النجاح يبحث عليه ويسعى بفتح أبواب كثيرة موجودة حولنا واقتناص فرص تنتظر من يقتنصها، من يريد النجاح كل ما عليه سوى بالتفكير فيه، وعليه أن يقرأ قصص الناجحين ويتعلم منها، ويجب أن يحيط نفسه بالناجحين ويتعامل معهم كي يشعر بشعورهم ويكتسب منهم كيفية صناعة النجاح.

عندما تقرأ قصص الناجحين حول العالم فغالبا ستبدأ بطفولة مؤلمة عاش فيها حالات الحاجة والفشل ورحلة مشحونة بالتحديات جعلته أكثر صلابة وقوة وكم هي الأبواب المغلقة التي مرت عليه حتى جاء اليوم الذي فتح باب النجاح وسار من بعده بفتح أبواب أخرى لنجاحه.

إن سألتني عن الصفات التي تميز هؤلاء الناجحين سأكتفي بالصفات الست وهم الشغف، الرؤية، المرونة، العزم، الرضا والصبر.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

نحن أبناء آدم جميعنا نملك بداخلنا نفس الأعضاء المسؤولة عن صناعة المشاعر وميزنا الله بزينة العقل وألهمنا القدرة والعلم وسخر لنا العالم وجعل رزقنا مربوطا بسعينا وسخر في اليوم الأربعة وعشرين ساعة كلنا نعيش تفاصيلها وسخر لنا النهار ليكون فيه معاشنا وسعينا، من يريد النجاح يجب أن يشعل الشغف الذي سيقوده نحو محطات الحياة، ويستغل قدراته لصناعة رؤية وفيها يحدد خطوط مسار رحلته كما ويرسم محطات وأهدافا واضحة يحتاج أن يصل إليها، ومن يتصور بأن الطريق سهل فهو مخطئ ومن يتصور بأن الغاية على بعد خطوتين فهو مخطئ لذا يحتاج بأن يتوكل على الله وهو بمساره نحو أهدافه وأحيانا قد يتغير المسار إلى مكان غير المخطط له ولا يدري بأنه قد ينتهي إلى مكان أجمل لذا يحتاج أن يتمتع بالمرونة كي يستطيع مواجهة هذا التغيير في حياته، وأكيد الرؤية دون العزم على تحقيقها لن تتحقق، والصبر على فتح أبواب كثيرة حتى يصل إلى باب النجاح، وأجمل صفة بأن يسعى ويعمل كل ما يستطيع بأقصى طاقته ومن بعدها يرضى بالنتائج ويحمد الله ويشكره إن أراد المزيد من النجاح والتوفيق من الله.

