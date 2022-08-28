التحليل الرباعي «SWOT Analysis»

آراء

التحليل الرباعي أو تحليل SWOT هو إحدى أدوات التحليل الاستراتيجي في تطوير استراتيجية قوية لمنظومة العمل، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة وتحديد أولويات العمل وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة. يعمل التحليل الرباعي على تحديد أربع نقاط أساسية تشكل اسم SWOT كالتالي:

1. القوة Strengths.

2. الضعف Weaknesses.

4. الفرص Opportunities.

5. التهديدات Threats.

تُقسم تلك النقاط إلى مجموعتين:

1. عناصر تحليل البيئة الداخلية (القوة والضعف): أمور تحدّد الإيجابيات والسلبيات الموجودة في منظومة العمل، يمكن السيطرة عليها ويمكن تغييرها، كالموارد البشرية والمادية في المنظومة.

2. عناصر تحليل البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات): أمور تحدث خارج منظومة العمل وتشكل خطراً واضحاً عليها. يمكن الاستفادة من الفرص والحماية من التهديدات، لكن لا يمكن تغييرها.

لضمان نجاح التحليل الرباعي يجب أن يتصف بالتالي:

1. بسيط وبعيد عن التعقيد.

2. تحديد نقاط SWOT بواقعية.

3. تحليل الوضع الراهن بواقعية للتنبؤ بالوضع المستقبلي.

تكمن أهمية التحليل الرباعي في النقاط التالية:

1. التّعرف على نقاط القوة والاستفادة منها، والتّعرف على نقاط الضعف للعمل على تقويتها، لتحقيق أهداف منظومة العمل.

2. الاستفادة من الفرص في التطوير، وكشف التهديدات المحتملة وإدخال التحسينات الأساسية على ترتيبات العمل وخطط التطوير.

3. وضع الخطط البديلة، والترتيب لحالات الطوارئ.

4. تسليط الضوء على الموارد، وإضافة أفكار إبداعية في مواجهة الصعاب.

إنّ العنصر الأكثر أهمية في استخدام التحليل الرباعي بنجاح هو جودة البيانات ودقّتها، فإذا كان هناك أي خلل في تلك البيانات التي تخص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ستكون نتائج التحليل خاطئة، كما يجب عدم التقليل من أهمية التهديدات أو نقاط الضعف، حتى لا تعود أكثر ضرراً لاحقاً.

أخيراً وليس اخراً؛ يُفضّل تفعيل جلسات العصف الذهني بدرجة عالية من الفاعلية أثناء القيام بعملية التحليل الرباعي من خلال الجهود الجماعية وليست الفردية، كما لا يكفي فقط تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، بل يجب ضمان استمراريتها من خلال اتخاذ إجراءات مهمة كالتّنبيه من التهديدات الخطرة، والحفاظ على نقاط القوة وتعزيزها.

والله ولي التوفيق

