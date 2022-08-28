الجديد الذي ننتظره

آراء

تعيش الكويت فترة ايجابية جداً يتطلع فيها الكثير لاستمرار مسار التصحيح ومواجهة الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الشعب والتي اصبحت متراكمة ومترهلة ومحبطة لمن يريد حلها بعين ويرى بالعين الامر الواقع، جميل جداً تنامي هذا الشعور والتطلع نحو التقدم ولفتح صفحة جديدة، فالتفاؤل مطلوب ولكن الاستمرار به دون تأسيس ودون خطوات نوعية تؤسس لهيكل جديد للدولة وركائز تتعلق بمؤسساتها الخدمية على وجه التحديد هو ما يخيف ويفرمل هذا الشعور.

في الكويت لا نحتاج لتصحيح الممارسات وتعامل المسؤولين مع صلاحياتهم ومسؤولياتهم بقدر احتياجنا لتأسيس قوانين سياسية تتعلق بالإدارة وطريقة اختيارها ونحتاج أكثر لرؤية وطنية واضحة للمرحلة القادمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة ونتعامل معها وفق تقدمها أو تؤخرها في التنفيذ، نحتاج لوجود هدف واضح يتم اختيار الإدارات العليا وفق القدرة على تحقيقه والكفاءة في ادارة المؤسسات للوصول له لا وفق الترضيات السياسية.

اهم ما يجب التفكير به هو حل الازمة السياسية المستمرة في الكويت والتي يمكن تحديد سببها من وجهة نظري بعدم قدرة الشعب وفق الادوات المتاحة من تحويل ما يريد إلى قرارات نافذة وهذا يتطلب من البرلمان والحكومة الحديث أكثر عن رؤية الكويت في مجال الاصلاح السياسي وما يتطلبه من قوانين وتعديلات باعتباره المدخل الرئيس لتحقيق أي اصلاح في أي مجال، ليتحمل عند وجوده الشعب مسؤولية واقعهم ومشاكلهم لا الحكومات السابقة وهذا كله لن يحصل إلا بوجود نظام انتخابي متطور جديد يفرز اغلبية بناء على الطرح لا العرق أو الطائفية وغيرها من الأمراض السياسية التي سببها وجود نظام يتعامل مع المكونات الاجتماعية لا السياسية.

مشكلات الكويت بشكل عام معروفة وحلولها معروفة ومتاحة ولا تتطلب من اي مجموعة تريد حلها إلا امتلاك القرار واقناع الرأي العام الذي تطور اليوم وأصبح صاحب التحرك لا صاحب رد الفعل مثلما كان في العديد من المواقف السابقة وهو أفضل ما حدث في هذا الوقت. تفاءلوا.

