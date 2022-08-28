«اللي بالجدر يطلعه الملاس... يا ناخبين»

آراء

هيأت الحكومة كل الأجواء لكي يسود المناخ الديموقراطي لانتخابات مجلس الأمة المقبلة بدءاً من اعلانها الحيادية بانتخابات الرئاسة ومعالجة كل السلبيات التي كانت منتشرة بالانتخابات البرلمانية الماضية ووقفها وبحزم ماكان يسمى بالتشاوريات والتصدي لها ومكافحتها وكذلك تلافي وعلاج قضية نقل القيود الانتخابية التي كانت تعاني منها الانتخابات بالسابق، وذلك باقرارها التصويت حسب البطاقة المدنية، وكذلك اعلانها التصدي وتطبيق القانون على من يحاول شراء ذمم الناخبين.

والآن الكرة أصبحت بملعب الناخبين وعليهم اختيار الأفضل والأصلح للمرحلة المقبلة والابتعاد عن التصويت حسب الطائفة والقبيلة أو من أجل معاملة أو خدمات ترسخ أساليب الفساد.

لعلنا لن نرى احداً «يتحلطم» أو ينتقد المجلس المقبل أو أداءه، بمعنى أن أي شخص يجلس يقعد بالديوانية ويتحلطم أو يتبرطم ويحلل ويفسر وينتقد أداء المجلس المقبل عليه أن يعي ويعرف أنه هو من أسهم في إيصال أعضائه كما أسهم في تشكيلة المجلس.

الحكومة هيأت لك كل الاجواء لتكون الانتخابات المقبلة تاريخية حيث سنصوت لاول مرة بالبطاقة المدنية، وسننتظر كيف ستكون مخرجات هذه الانتخابات، وهل ستكون مختلفة وتوقف التحلطم والتشره، وهل سنرى في المجلس نوابا قادرين على العمل التشريعي والرقابي والاتزان بأدائهم والتعاون مع أية حكومة مقبلة.

هذه دعوة للناخبين للاستفادة من هذه الاجواء الانتخابية الصحية، وأن يحسنوا الاختيار ويوصلوا نوابا قادرين على العمل من أجل الكويت وأهلها واللحاق بقطار التنمية والتطوير ومكافحة الفساد وإغلاق حنفيته.

أتمنى ان يكون أداء المجلس المقبل كأداء الحكومة الحالية التي ترجمت كلمة النهج الجديد وتحويله الى واقع وحقيقة بمكافحة الفساد واغلاق كل منابعه وتطبيق القانون على الجميع ومعاقبه الفاسدين مهما كانت أسماءهم ومناصبهم، ولننتظر نتائج الانتخابات المقبلة و«اللي بالجدر يطلعه الملاس» وبعدها سيكون للحديث بقية.

بالختام حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

