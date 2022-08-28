«المطلاع السكنية» تستحق الاهتمام

آراء

«إنجاز وراء إنجاز» تلك البداية المشرفة والمبشرة لسمو رئيس الوزراء بعد ان أعلنت الإدارة العامة للمرور، امس الاول الجمعة، عن افتتاح 4 جسور ومن بين هذه الجسور الأربعة ثاني أعلى جسر بارتفاع 32 مترا على طريق الشيخ جابر الأحمد السريع الجديد ليصبح 5 حارات لكل اتجاه (طريق العبدلي) لخدمه مدينة المطلاع السكنية الجديدة.

هذا المشروع الكبير يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية من وإلى مدينة المطلاع، وتقليل الازدحام المروري، والحوادث ورفع درجة الأمان على الطرق كما يعد أحد المشاريع الحيوية والمهمة لربط مدينة المطلاع الإسكانية بشبكة الطرق السريعة في الكويت. كما ان هذا المشروع يربط المدينة بطريق العبدلي السريع وطريق الصبية السريع، ويستوعب حوالي 70 في المئة من الحجم المروري المتدفق من مدينة المطلاع، بطول 33 كيلومترا.

ان ذلك الانجاز الكبير للجسر بما يمثله من اهمية كبيرة جاء بعد ان أحدث مشروع مدينة «المطلاع السكني» تغييراً ملموساً في الفلسفة الإسكانية في الكويت وأوجد حالة من التفاؤل بين أوساط المعنيين بقضية الإسكان على صعيد تلبية طلبات السكن المتراكمة وكذلك المساهمة في خفض قيمة الإيجارات وأسعار السكن الخاص في البلاد، حيث منح إنشاء مدينة المطلاع التي يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 400 الف نسمة الأمل للشباب في تقليص فترة انتظار الحصول على منزل لاسيما وأنه يعد أكبر مدينة سكنية في الكويت والتي يعول عليها كثيراً في حل القضية الإسكانية وقضايا ارتفاع الايجارات والقضاء على الازدحام والتركيز الاسكاني في المناطق الداخلية للبلاد.

وتتميز مدينة «المطلاع السكنية» بوجود ارتدادات كبيرة أمام الوحدات السكنية والتي تساهم في خلق جو من الراحة لسكان المنطقة وتساهم كذلك بتوفير مسطحات للزراعة ومواقف للسيارات، وجاءت جهود وزارة الأشغال التي ساهمت في تطوير الطرق المؤدية الى المدينة والتي ستجعلها من المناطق النموذجية في البلاد لاسيما وانه تم تخطيطها عن طريق شركات عالمية.

ومع هذه الجهود المقدرة من الدولة للاسف تبرز بعض التصرفات الشاذة من بعض السكان في مدينة المطلاع حيث بدأت بعض هذه التصرفات من خلال الكتابة على الجسور والطرق بطريقة شوهت المنظر الجمالي للجسور، وتلك الكتابات أوجدت حالة من السخط عند الكثيرين وخصوصا ان المدينة وجسورها ظهرت بابهى حلة وكان من الواجب على مرتاديها وسكانها الحفاظ على شكلها الجمالي، وليس ابتعاد مدينة المطلاع عن العاصمة مبررا لتشويه شكلها الجمالي ففي فرنسا على سبيل المثال مدن في اخر اطراف العاصمة باريس ولكن سكانها يحافظون عليها لتظهر باجمل صورة امام اجمل المدن.

ان تلك التصرفات والظواهر السلبية في التعامل مع المدن الجديدة من اهمال وتشويه من بعض المواطنين يستدعي من المواطن ان يكون خفيرا على وطنه بالا يسمح بتلك التصرفات السلبية في وطننا.

