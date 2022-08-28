الكاظمي: إذا بدأ إطلاق الرصاص «فلن يتوقف»

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بغداد - الوكالات: حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس من احتمال انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي جديد في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، مؤكدا أن الحل يكمن في تقديم الجميع تنازلات من أجل العراق.

وجاءت تصريحات الكاظمي خلال كلمة نقلت على الهواء مباشرة خلال مؤتمر عقد في بغداد وشارك فيه أيضا رئيس العراق، برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من القادة السياسيين.

ويأتي تصريح الكاظمي في وقت تتفاقم الأزمة السياسية في العراق، المستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي حيث فشلت القوى السياسية المتصارعة في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأخذت الأزمة تتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، مع اعتماد القوى السياسية المتمثلة في التيار الصدري وخصمه الرئيسي، الإطار التنسيقي، تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط لتنفيذ مطالبهما. ووصل الأمر حد تنظيم اعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.

وخلال المؤتمر، تساءل رئيس الوزراء العراقي «هل نحن أمام أزمة أمنية؟» وأجاب قائلا «لا. نحن في أزمة سياسية وصراع بين إخوة الوطن الواحد وبين مَن كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد.. للأسف هذه الأزمة السياسية تهدد الإنجاز الأمني وتهدد استقرار الناس التي بدأت تشعر بالقلق والإحباط». وقال رئيس الوزراء العراقي إن العراقيين تمكنوا عندما تكاتفوا من مواجهة الإرهاب والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط. لكنه حذر من أن الصراعات السياسية يمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي الذي أحرزه العراق. وحذر قائلا «اللحظة التي إن حدث فيها صدام، فإن إطلاق الرصاص فسوف لن تتوقف وستبقى لسنين»، مؤكدا مع ذلك أن العراقيين حريصين على بلادهم.

وخلال المؤتمر أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أن «التعثر السياسي» الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات «أمر غير مقبول». ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله إن «العراق يمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة.. يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف».

من جانبه دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي القوى السياسية إلى الجلوس لطاولة حوار للوصول إلى حلول للأزمة السياسية محذراً من أن وضع البلد «لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة». وقال الحلبوسي «ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه.. يجب الجلوس على طاولة الحوار والمضي بانتخابات مبكرة».

أما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم فقال إن الإطار التنسيقي «لا يزال يؤمن بأهمية وجود» التيار الصدري في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة. وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر: «نحن بأمس الحاجة إلى تهدئة النفوس قبل تعديل النصوص وتصفية النوايا. الذهاب إلى انتخابات مبكرة بحاجة إلى تمهيدات ومناقشات برلمانية وقانونية». وأكد الحكيم أن الانتخابات المبكرة «خيار قابل للمناقشة والتفاهم والتنفيذ»، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس سياسياً وشعبياً وإعلامياً.

