السيول تحاصر سكان 36 قرية سودانية

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الخرطوم- الوكالات: حاصرت مياه الفيضانات والسيول سكان 36 قرية بولاية كسلا السودانية وقالت مفوضية العون الإنساني إن كوارث الفيضانات والسيول والأمطار هذا العام بالولاية غير مسبوقة حيث تضررت 29 ألف أسرة جراء الفيضانات بمحليات.

وقال رئيس لجنة الطوارئ بولاية كسلا إن الفيضانات اودت بحياة 7 أشخاص ودمرت أكثر من 4 آلاف منزل بشكل كلي، وأكثر من 11 ألف منزل بشكل جزئي، كما غمرت المياه 180 ألف فدان من المزارع البستانية. وأشار المسؤول السوداني إلى أن كسلا تحتاج لمساعدات إنسانية خاصة في مجال الأدوية عقب كارثة السيول والفيضانات.

من جهته قال المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر في السودان عز الدين الصافي إن السيول التي اجتاحت عددا من الولايات ستزيد من نسب الفقر. وحذر من تداعيات الأضرار التي ألحقتها السيول بالأراضي الزراعية على الوضع الغذائي

