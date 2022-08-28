الاتفاق النووي.. العقبات الأخيرة «تحتاج إلى أسابيع»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد مسؤولون أميركيون أن مساعي واشنطن وطهران لحل الخلافات بشأن الاتفاق النووي قد تستمر أسابيع، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ». في حين أعلنت واشنطن انها مستعدة لكل الخيارات.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤولين الأميركيين أن العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نووي لا تزال قائمة. وأوضح هؤلاء المسؤولون أن التجاذبات مستمرة بشأن تحقيق المراقبين الدوليين في الأنشطة النووية السابقة لإيران.

وتوقعت نفس المصادر حدوث اختراق وشيك مع استجابة واشنطن وطهران لاقتراح الاتحاد الأوروبي النهائي الذي من شأنه تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني مقابل تقليص طهران برنامجها النووي المتقدم. وكان مسؤولون أميركيون أكدوا أن طهران تنازلت عن بعض شروطها، وبينها شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب الأميركية. بيد أن إيران لا تزال متمسكة بمطالب بينها أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» ملف مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية كشرط للتوصل لاتفاق. كما أنها تؤكد ضرورة الحصول على ضمانات بتحقيق فوائد اقتصادية كاملة من الاتفاق النووي خصوصا في مجال رفع العقوبات، وعدم تكرار الانسحاب الأميركي منه.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون لجميع السيناريوهات سواء تحققت العودة المتبادلة للاتفاق أم لا. في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه يمكن التوصل إلى حل في الملف النووي وتحقيق الاتفاق إذا تحلت واشنطن بالواقعية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات أدلى بها في زنجبار بتنزانيا أن بلاده بذلت جهودا مضنية من أجل رفع العقوبات، مشيرا إلى أن الأمور في المراحل النهائية لتحقيق ذلك.

