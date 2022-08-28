روسيا: عملية أوكرانيا تمنع «الحرب العالمية الثالثة»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن بلاده لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». وفي مقابلة مع قناة فرنسية قال ميدفيديف الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقا لشروط معينة. وحتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير أوضحت موسكو أنها لن تقبل بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

وقال ميدفيديف لقناة «إل.سي.آي» إن تخلي أوكرانيا عن مشاركتها في حلف شمال الأطلسي هو أمر حيوي الآن «لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام». وأضاف أن روسيا ستواصل حملتها حتى تتحقق أهدافها وقال «يتم تنفيذ عملية عسكرية خاصة حتى لا تحدث الحرب العالمية الثالثة». ويقول بوتين إنه يريد «القضاء على النازية» في أوكرانيا في حين تقول كييف والغرب إن هذه ذريعة لشن الحرب ولا أساس لها.

في غضون ذلك توعدت بيلاروسيا بالرد على ما أسمته العدوان الغربي وأعلنت جاهزية طيرانها الحربي لحمل أسلحة نووية في حين حذرت كييف من كارثة إشعاع عالمية بسبب التطورات في محطة زاباروجيا النووية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله إن مقاتلات سوخوي «سو-24» البيلاروسية باتت جاهزة لحمل أسلحة نووية. وأضاف الرئيس البيلاروسي في حديث للصحافيين «ماذا تظنون؟ نحن لا نلوك ألسنتنا.. كل شيء جاهز» مؤكدا أن بلاده مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب.

