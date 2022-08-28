أسامة هيكل: الصحافة باقية لارتباطها بالعقل البشري

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وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل، أحد الشخصيات السياسية والصحافية المتحفظة عن الظهور بوسائل الإعلام المختلفة، بالرغم من أنه أول وزير للإعلام بعد ثورة يناير عام 2011 في حكومة د. عصام شرف، ثم وزيراً للدولة للإعلام نهاية عام 2019 في حكومة د. مصطفى مدبولي، والتي استمر فيها لحوالي 17 شهراً قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه وسط حالة من الجدل، بالإضافة إلى أنه الكاتب الصحافي الوحيد الذي تم انتخابه لمنصب رئيس التحرير.

«النهار» تنفرد بأول حوار صحافي يجريه هيكل، شمل الحديث عن فترة ولايته الثانية لوزارة الإعلام، وعن الإنجازات التي حققها في مدينة الإنتاج الإعلامي على مدار 8 سنوات تولى فيها مسؤولية رئاسة المدينة، ومعرفة وجهة نظره وآرائه في تطوير الإعلام المصري والصحافة الورقية.

وقال هيكل انه تقدم باستقالته عندما وصل إلى معادلة بأن الاستمرار في عمله لم يعد له مبرر، مؤكدا أن الاستقالة كانت بمحض إرادته.

في الحلقة الثانية يؤكد أسامة هيكل، أنه لم يحدث على الإطلاق إخفاء للمعلومات الخاصة بإصابات فيروس كورونا أو التأخر في إعلان الحكومة المصرية عن دخول الفيروس لمصر،فكان هناك شفافية بنسبة 100 في المئة من الحكومة المصرية في التعامل مع تلك الأزمة سواء تعامل حكومي أو إعلامي،موضحاً أنه تم الإعلان رسمياً عن أول حالة إصابة في مصر منتصف شهر مارس 2020 في مؤتمر صحافي عالمي على الهواء بحضور وزير الصحة ووزير السياحة.

وكشف هيكل أنه تسلم مدينة الإنتاج الإعلامي، عام 2014 وهى مديونة بمبلغ 185 مليون جنيه وتركتها ولديها سيولة 190 مليون جنيهاً وانه قام بإضافة أصول جديدة تتجاوز المليار جنيهاً.

وأضاف أن مهنة الصحافة والإعلام لن تنته على الإطلاق لأن البشر في حاجة إليها، منوهاً أن المهنة باقية ولكن الأدوات متغيرة ولابد أن يكون هناك وسائل جديدة من الصحافة والإعلام للتعامل مع أدوات العصر الحديث،مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمراجعة الدقيقة للأخبار والموضوعات قبل نشرها وذلك حتى لا يفقد المجتمع أو الصحافي قيمه الراسخة، فالمواقع الإلكترونية تبحث دائماً عن السرعة في النشر لأن الثانية تفرق في وقتها، وفي بعض الأحيان يكون هناك أخبار غير دقيقة تنشر.

وشدد هيكل على أن الصحافة المصرية انشغلت بعد أحداث 25 يناير 2011 بأمور كثيرة ليس لها علاقة بتطوير المهنة بسبب أحداث سياسية شهدتها مصر،موضحاً أن الصحافيين والإعلاميين مطالبين بتطوير أنفسهم لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل على مستوى العالم، خاصة أن وجود الصحافي هو تأكيد على وجود الديموقراطية والحرية في المجتمع...وفي ما يلي نص الحوار:

? لماذا تقدمت باستقالتك من حكومة د. مصطفى مدبولي؟

? حين تصل إلى معادلة بأن الاستمرار في عملك أو وظيفتك ليس له مبرر فيكون القرار الأفضل هو الاستقالة، فأنا شخص أحب أن أضيف دائماً لأي منصب أتولاه.

وبالنسبة لقبولي المنصب الوزاري الثاني كوزير دولة للإعلام، كان بمثابة تشريف وتكليف لي من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أكن له كل تقدير واحترام كقائد محنك ورجل أنقذ مصر من مصير مجهول وأنهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وقبلت المنصب بدافع وطني، واعتبرته تحدي كبير لي كوزير لوزارة ألغيت وعادت مرة أخرى.

? لكن، تردد أنك أجبرت على تقديم استقالتك؟

? لم يحدث على الإطلاق، ولم يطلب مني أحد تقديم استقالتي، وتقدمت باستقالتي بمحض إرادتي وعن قناعة تامة لرئيس الوزراء، وتم قبولها، وللعلم عرضت استقالتي قبلها مرتين قبل أن يتم قبولها في المرة الثالثة، فأنا لست ممن يبحثون عن سلطة أو كرسي أو منصب، وتاريخي الصحافي والإعلامي والسياسي يشهد لي بذلك.

? تقلدت حقيبة الإعلام مرتين، الأولى بعد ثورة يناير 2011 والثانية في حكومة مدبولي.. ما أبرز أوجه الاختلاف بين الحقيبتين؟

? النقطة المهمة أن المنصب الوزاري لا يطلب بل يعرض عليك، وبعد ثورة 25 يناير 2011، كان هناك أدوات للعمل وكانت وزارة الإعلام موجودة بالفعل وهناك لوائح ونظام ودولاب عمل «بالمعنى السياسي» ودخلت الوزارة ومارست عملي لأن الأمور كانت واضحة، وفي المرة الثانية التي قبلت فيها المنصب كنت وزير دولة للإعلام، بمعنى أن وزارتي مختصة بوضع سياسات الإعلام وكيفية إدارة الأزمات، وفي المرة الثانية التي قبلت فيها المنصب الوزاري كانت وزارة الإعلام ألغيت، فلم يكن هناك مبنى لوزارة الإعلام ولا موظفين ولا لوائح أو «دولاب عمل»، وخلال 3 أشهر كنت الموظف الوحيد في وزارة الإعلام، ومارست عملي من مكتبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، استغرقت 9 أشهر حتى أؤسس وزارة الدولة للإعلام وأؤسس «سيستم» واضحاً للعمل، فكان ذلك أبرز الاختلافات بين المنصبين رغم أنهما في وزارة الإعلام.

? يقترح البعض خصخصة مبنى ماسبيرو (مقر التلفزيون المصري) لحل مشكلاته وخسائره المستمرة.. ما رأيك بهذا الطرح؟

? أرفضه تماماً، «ماسبيرو» يحتاج لإدارة مختلفة، ولا أتخيل أن دولة كبيرة مثل مصر تستغني مثلاً عن مبنى الإذاعة والتلفزيون وتبيعه لشركات قطاع خاص، «ماسبيرو» هو بمثابة «العملاق المريض» الذي يحتاج إلى ترشيد في النفقات وإعادة ضبط من الداخل، لا أمانع خصخصة بعض محطات الإذاعة والتلفزيون فهو أمر لا يشغلني مع وجود20 محطة تلفزيونية و76 محطة إذاعية في حين أنه يمكن الاكتفاء فقط بـ5 قنوات رئيسية حكومية تدعمهم الدولة وتوفر لهم كل سبل المساندة الممكنة. ما نحتاجه من «ماسبيرو» هو وجود قناة أخبار قوية موجهة للإقليم وتناقش جميع الموضوعات المحلية والإقليمية، وقناة واحدة منوعات وقناة فضائية واحدة أيضاً، وأيضاً نحتاج لقناة دينية واحدة تكون برعاية ودعم الأزهر الشريف بالإضافة إلى قناة رياضية أيضاً، والباقي لا مانع من تسويقه سواء بخصخصته أو استثماره، ونفس الأمر ينطبق على الإذاعات في «ماسبيرو» فمن الأفضل والضروري للدولة أن يكون هناك 5 إذاعات تتبناهم وتنفق عليهم.

لا للتخوين

? هل أنت من المؤيدين لتصنيف الإعلام وطني وغير وطني؟

? أنا ضد فكرة التخوين تماماً، ومن الذي يحدد مسألة الإعلام الوطني والآخر غير الوطني، وهل الرأي المخالف أو وجهة النظر المعارضة مثلاً تندرج تحت بند الإعلام غير الوطني أو الإعلام الخائن، أرفض التجريح وقلة الأدب ولكن الاختلاف في الرأي بشكل لائق هو أمر مقبول واعتقد أنه لا يجب أن يندرج تحت بند الإعلام الخائن.

لا أحب وصف الإعلام أو تصنيفه فعلى سبيل المثال ما هي قواعد ومعايير وأسس الإعلام الوطني؟ وهل يعني ذلك أن الرأي الذي سيعلن أو ينشر مثلاً يجب أن يكون رأي الدولة أو الحكومة فقط؟ وفي تقديري أن الرأي الآخر مهم جداً لمتخذ القرار على كل المستويات.

? من السلبيات الموجهة للإعلام المصري خلال جائحة «كورونا» غياب الشفافية وتأخر الحكومة في الإعلان عن دخول الفيروس للبلاد.. ماردك؟

? غير حقيقي، ولم يحدث على الإطلاق إخفاء للمعلومات الخاصة بإصابات «كورونا» أو التأخر في إعلان الحكومة عن دخول الفيروس مصر، فكان هناك شفافية بنسبة 100 في المئة من الحكومة في التعامل مع الأزمة، وبعد تسجيل أول إصابة، وكانت لسائح قادم من الخارج في محافظة الأقصر، عقدنا مؤتمراً صحافياً بمشاركة وزيرة الصحة ووزير السياحة، وتم الإعلان رسمياً عن الإصابة وتفاصيلها وأعلنا رسمياً عن دخول الفيروس إلى مصر وكان تحديداً منتصف شهر مارس 2020، فلم يكن هناك أي حالة إخفاء للحقيقة في التعامل مع جائحة كورونا، وكان دوري كوزير للإعلام هو توصيل المعلومة الخاصة بتلك الجائحة للمواطنين. وتم الاتفاق على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعقد مؤتمرات صحافية دورية لإعلان البيانات الخاصة بجائحة كورونا عقب كل اجتماع لمجموع إدارة الأزمة.

كما تم الاتفاق على إعلان عدد الإصابات والوفيات يومياً. وكان لتلك السياسة أثر بالغ في توعية المواطنين وهو ما أسهم في تخفيف الضغط على النظام الصحي.

الأرقام تتحدث

? اسم الكاتب الصحافي أسامة هيكل مرتبط بمدينة الإنتاج الإعلامي.. ما الذي قدمته خلال رئاستك للمدينة؟

? توليت مسؤولية رئاسة المدينة عام 2014 بتوافق جميع المساهمين، ووضعت بعد عام خطة الخطة الخمسية، والحمد لله نفذت عام 2020 بنسبة 100 في المئة.

وفي عام 2017 نجحت في تسديد جميع ديون مدينة الإنتاج الإعلامي البالغة 185 مليون جنيه، ووضعت بعدها خطة محكمة لتحصيل حقوق ومستحقات المدينة وقررت وضع مشروعات وأفكار جديدة لتدر عوائد وأرباح للمدينة بخلاف تأجير الاستديوهات، كما أنني فخور للغاية بأنني كنت السبب في إنقاذ 97 في المئة من الثروة السينمائية الوثائقية لمصر من خلال المركز الذي أنشأته «مركز حماية التراث» حيث تسلمنا الجريدة السينمائية بالكامل من الهيئة العامة للاستعلامات وقمنا بإصلاحها، وكانت تشمل أفلام وثائقية قديمة من الأربعينيات معرضة للتلف تماماً لسوء التخزين، وسعيت بكل قوة لأن يدرج مركز حماية التراث ضمن منظمة «اليونسكو» كمركز لحماية التراث.

كما أنشأت مركزاً لخدمات الإعلاميين الأجانب وأصبح مصدر دخل رئيس للمدينة بالعملة الأجنبية يقدر بمئات آلاف الدولارات شهرياً.

كما وضعت خطة استثمارية لتعظيم عوائد أصول المدينة التي كانت غير مستغلة، مثل الفندق الكبير الذي تمتلكه مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقمت بعمل عقد مع شركة «الحكير» السعودية - أكبر شركة عربية في مجال الترفيه- من أجل تطوير المنطقة الترفيهية لمدينة الإنتاج الإعلامي.. نجحت في إضافة أصول للمدينة بقيمة تتجاوز المليار جنيه، منها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 10.8 ميغاوات لتغطية احتياجات المدينة وما حولها بالكامل.

وتركت المدينة وبها سيولة أكثر من 190 مليون جنيهاً.

? في ظل التطور التكنولوجي الهائل.. كيف ترى مستقبل مهنة الصحافة؟

? التطور التكنولوجي الهائل الذي وصل له العالم سهل للجميع الحصول على المعلومة والخبر وقت حدوثه دون انتظار جريدة أو قناة لتنقل الخبر، رغم ذلك مهنة الصحافة ستستمر، وطالما العقل البشري متواجد فلن يتم الاستغناء عن الصحافة أو الإعلام مثلما يتخيل البعض، ولكن ما يتغير هو الأدوات، وباختصار شديد«المهنة باقية ولكن الأدوات متغيرة».

ولابد أن يكون هناك طريقة جديدة للتعامل مع أدوات العصر الحديث، مع مراعاة معايير الجودة والمراجعة الدقيقة للأخبار والموضوعات قبل نشرها وذلك حتى لا يفقد المجتمع أو الصحافي قيمه الراسخة، فالمواقع الإلكترونية تبحث دائماً عن السرعة في النشر، وفي بعض الأحيان يكون هناك أخبار غير دقيقة تنشر وحتى لو تم تدارك الخطأ من خلال تعديل الخبر أو حتى حذف «اللينك» فيكون الأذى قد تحقق وتم مشاهدة وقراءة الخبر، وللعلم المعايير الخاصة بدقة الأخبار هي التي تطبقها الصحافة الورقية، ويجب أن يتم تأهيل الصحافيين والإعلاميين للتعامل مع متطلبات العصر الحديث.

وللأسف الصحافة المصرية متأخرة تماماً عن التطور التكنولوجي. يجب أن نفكر في من يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن النشر وهي قضية بالغة الخطورة وتؤرق المجتمعات.

? لماذا تأخرت الصحافة المصرية عن قطار التطور التكنولوجي؟

? ببساطة حدث انشغال كبير في الصحافة المصرية بعد أحداث يناير 2011، في تفاصيل كثيرة ليس لها علاقة بتطور المهنة، فالظروف السياسية التي شهدتها مصر بعد تلك الأحداث أثرت على قطاعات كثيرة بالطبع بما فيها قطاع الصحافة سواء ورقية أو إلكترونية. وخلال تواجدي في منصب وزير الدولة للإعلام، نظمت مؤتمرا صحافيا دوليا عن بعد بسبب ظروف «كورونا» بمشاركة 12 دولة وكان محوره «المهنة باقية لكن الأدوات متغيرة»، والجميع توافق على أن مهنة الصحافة والإعلام لن تنقرض وستستمر طالما العقل البشري متواجد ولكن مع ضرورة تغير الأدوات المستخدمة.

فالإعلام والصحافة في مصر وخارجها يواجهان تحديا كبيرا جداً بمواجهة التمدد الخاص بموجات الشذوذ الجنسي باعتباره نوعاً من الحريات في العالم، لأن قيمنا وأخلاقنا يرفضان تماماً تلك الفكرة فجميع الأديان السماوية ترفض فكرة الشذوذ الجنسي على سبيل المثال فهي مسألة مرفوضة وهنا دور الإعلام والصحافة الكبير في تنوير المواطنين بخطورة تلك المسألة كصمام أمان للمجتمع، كما أن وجود الصحافي هو تأكيد على وجود الديموقراطية والحرية في المجتمع.

