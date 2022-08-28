غوارديولا: سيلفا باقٍ

دوليه

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أن صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا سيبقى في صفوف الفريق خلال النافذة الحالية لسوق الانتقالات الصيفية. وكانت تقارير أشارت إلى رغبة سيلفا في الرحيل عن الدوري الإنكليزي وسط اهتمام من نادي برشلونة الإسباني. وشارك سيلفاً احتياطيًا في أول مباراتين في الدوري المحلي قبل ان يشارك اساسيا في الثالثة ضد نيوكاسل وسجل فيها هدف التعادل 3-3. وسئل غوارديولا عن مستقبل سيلفا بعد المباراة الخيرية ضد برشلونة الأربعاء، فألمح حينها الى إمكانية التخلي عن خدماته، لكن في المؤتمر الصحافي التقليدي أول من أمس عشية المباراة ضد كريستال بالاس في المرحلة الرابعة كانت لهجته مختلفة بقوله «سيبقى هنا من دون أدنى شك».

