ريال مدريد لمواصلة الانتصارات

دوليه

يأملُ ريال مدريد حامل اللقب الاحتفاء بهدّافه الفرنسي كريم بنزيما ومُدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بأفضل طريقة، وذلك من خلال تحقيقه فوزه الثالث تواليًا في الدوري الإسباني حين يحل اليوم ضيفًا في كاتالونيا على إسبانيول في المرحلة الثالثة.

وحققَ النادي الملكي بدايةً رائعةً لحملة الدفاع عن لقبه بفوزه في مباراتيه الأوليين خارج أرضه على ألميريا 2-1 ثم سيلتا فيغو 4-1، وبالتالي يريد تحقيق فوزه الثالث تواليًا قبل ظهوره الأول بين جماهيره ضد ريال بيتيس.

ويحلُ ريال ضيفًا على إسبانيول الذي أسقط منافسه 2-1 في اللقاء الأخير بينهما على ملعب النادي الكاتالوني في المرحلة الثامنة من الموسم الماضي، مُنتشيًا من اختيار هدافه بنزيمة أفضل لاعب في أوروبا وأنشيلوتي أفضل مدرب خلال الحفل الذي أقيم في أسطنبول على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا.

وكوفئ بنزيمة وأنشيلوتي على جهودهما في قيادة ريال للفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وذلك بتسجيل الفرنسي 44 هدفًا الموسم الماضي في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري، ودخول الإيطالي التاريخ كأول مدرب يفوز بلقب المسابقة القارية الأم أربع مرات في مسيرته.

من جانبه، يبحثُ برشلونة عن فوز ثانٍ تواليًا حين يستضيفُ بلد الوليد اليوم أيضا.

ويأملُ فريق المُدرب تشافي هرنانديز أن يكون الظهور الثاني للفريق على ملعب «كامب نو» أفضل من الأول حين تعادل سلبًا افتتاحًا مع رايو فايكانو، لا سيما أن بانتظاره مواجهة صعبة جدًا في المرحلة المُقبلة خارج الديار في الأندلس ضد إشبيلية.

