مان يونايتد يواصل الصحوة

دوليه

حقق مان يونايتد فوزه الثاني على التوالي وتغلب على مضيفه ساوثمبتون 1-0 أمس في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وواصل مانشستر يونايتد صحوته عن طريق برونو فرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 4 نقاط. ودخل مدرب مان يونايتد إريك تين هاغ المباراة بتشكيلة اعتمد عليها في الفوز على ليفربول (2-1) الأسبوع الماضي حيث غاب عن الاساسيين كريستيانو رونالدو والكابتن هاري ماغواير بينما بدأ اللعب الحارس دافيد دي خيا، ديوغو دالوت، رفائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، تايرين مالاسيا، كريستيان إريكسن، سكوت ماكتوميناي، أنتونيو إيلانغا، برونو فرنانديز وجادون سانشو وماركوس راشفورد. وبدأت المباراة بحماس من ساوثمبتون وجاءت أول فرص اللقاء في الدقيقة العاشرة، عندما أطلق محمد اليونسي تسديدة من حافة منطقة الجزاء أبعدها مالاسيا، بعدها تبادل الفريقان الهجمات، وأهدر يونايتد فرصة سهلة عندما ارتدت رأسية فرنانديز من الدفاع، لتصل إلى إيلانغا الذي سدد قبل أن يتصدى الحارس بازونو لمحاولته، فارتدت الكرة إلى إريكسن، الذي وقف الدفاع أمام تسديدته القريبة.

وفي الشوط الثاني، قام إيلانغا بمجهود مميز في الناحية اليمنى، وتبادل الكرة مع فرنانديز ليدخل منطقة الجزاء، قبل أن يقف أمام بيلا كوتشاب في الدقيقة 52. وتمكن يونايتد أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 55، عندما أرسل دالوت كرة عرضية متوسطة الارتفاع من الجهة اليمنى، تابعها غير المراقب فرنانديز بيمينه داخل الشباك. ورفض الحكم مطالبات لاعبي ساوثمبتون بركلة جزاء بحجة لمس الكرة ذراع ماكتوميناي في الدقيقة 60، وتخلص أرمسترونغ من رقيبه بمهارة في الناحية اليسرى، قبل ان يرفع عرضية قابلها أريبو برأسه قوية وتصدى لها دي خيا، لترتد الكرة إلى ووكر بيترز الذي سددها برأسه أيضا فوق المرمى. ودخل كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة يونايتد بدلا من سانشو، وكاد يضع بصمة فورية عندما حصل على تمريرة ماكتوميناي، لكن جينيبو قطع محاولته في الدقيقة 70. وشارك كاسيميرو مع يونايتد للمرة الاولى منذ انتقاله إليه قادما من ريال مدريد، وذلك بدلا من إيلانغا فيما ضغط صاحب الأرض بكل ما أوتي من قوة لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن دفاع مان يونايتد تصدى للمحاولات ببسالة حتى النهاية.

